Buğrahan Tuncer kimdir, kaç yaşında, hangi takımda? Basketbolcu Buğrahan Tuncer ve Eda Ece nişanlandı!

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Güzel oyuncu Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer çifti nişanlandı. Eda Ece haberi sosyal medyadan duyurdu. Çift dün akşam aile arasında gerçekleşen törenle nişanlandı. Daha önce bir çok kez ayrılıp barışan çift, 20 Haziran'da nikah masasına oturacak. Görüntülerin ardından Eda Ece'nin nişanlısı Buğrahan Tuncer hakkında araştırmalar hız kazandı. Buğrahan Tuncer kimdir, nereli, hangi takımda oynuyor? İşte merak edilenler...

Buğrahan Tuncer kimdir?

Buğrahan Tuncer 23 Mart 1993'te İstanbul'da doğmuştur. Türk millî basketbolcu, oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında oynamaktadır. BSL ve EuroLeague ekiplerinden Anadolu Efes forması giymektedir.

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Anadolu Efes formasıyla, 2021 ve 2022 yıllarında olmak üzere 2 kez EuroLeague şampiyonluğu yaşadı.