Buğra Gülsoy'dan boşanma sorularına cevap yok

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Sevenleriyle söyleşi yapan Gülsoy, sonrasında “Luna” adlı kitabını okuyucuları için imzaladı.

İmza töreni sonrasında basın mensuplarının sorularını da yanıtlamayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu, okurlarıyla buluştuğu için mutlu olduğunu ifade ederek yeni kitap yazmaya başlayacağını da söyledi.

5 yıl evli kaldığı Nilüfer Gürbüz’le geçtiğimiz aylarda ayrılan Gülsoy, boşanma hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.

HİÇ YOKLUK ÇEKTİNİZ Mİ



Söyleyişi sırasında bir hayranının “Hiç yokluk gördünüz mü” sorusunu yanıtlayan Gülsoy, yokluk Ankara’da yaşadığı yıllarda evlerine haciz geldiğini söyledi. Oyuncu, bu duruma çok üzüldüğünü de sözlerine ekledi.