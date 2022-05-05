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'Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan hamile olduğunu duyurmuştu... Bebeğin cinsiyeti belli oldu

#Merve Erdoğan#Bücür Cadı#Zeliş
Bücür Cadının Zelişi Merve Erdoğan hamile olduğunu duyurmuştu... Bebeğin cinsiyeti belli oldu

90'lı yıllarda ekrana gelen Bücür Cadı dizisi ile tanınan Merve Erdoğan, geçtiğimiz mart ayında hamile olduğunu açıklamıştı.

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Erdoğan, bebeğinin cinsiyetini öğrendi.

Eşi Mert Carim ile fotoğrafını paylaşan Merve Erdoğan, takipçilerinden yardım istedi:

"Bu bizim çekirdek ailemizin üç kişi kutladığı ilk bayramdı. Bizim için çok güzeldi umarım sizin için de öyle geçmiştir. Şimdi sizden küçük bir yardım isteyeceğim. Bebeğimizin cinsiyeti belli oldu. Allah’ın iziyle bir kızımız olacak. Sizlerden; aklınıza gelen, sevdiğimiz kız bebek isimlerini yoruma yazmanızı ve bize bu seçimimizde yardımcı olmanızı rica edeceğim. Hadi miniğimizin adını beraber seçelim"

Merve Erdoğan, tanınmasında büyük rol oynayan Bücür Cadı dizisine nasıl dahil olduğunu şu sözlerle anlatmıştı...

“9 yaşındaydım. ‘Bücür Cadı’ için bir türlü istedikleri gibi çocuk oyuncu bulamıyorlarmış. Sezer Güvenirgil aynı zamanda da dizinin yapımcısıydı. Ona benzeyen bir kız çocuğu rol alsın istiyorlarmış. O zamanlar bir gazeteye 3 çocuk oyuncu olarak röportaj verdik. Sezer Hanım’ın kızı gazetede beni görüyor. Annesine gösteriyor ve ‘aradığımızı bulduk’ diyorlar. Fakat o sırada bizim ev telefonumuz yok. Anneannemi arıyorlar. Günler sonra tesadüfen anneannem bize söylüyor. Geri aradığımızda hemen görüşmeye çağırdılar. Zeliş karakterinin meşhur hareketini sordular, ‘Burnunu kıvırabilir misin?’ Yapınca da hemen anlaştık. Hayatımdaki en hızlı iş görüşmemdi. ‘Bücür Cadı’nın üzerine birçok iş yaptım ama o akıllara kazındı.”

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#Merve Erdoğan#Bücür Cadı#Zeliş

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