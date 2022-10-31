Bu yıl bize sürprizlerle geldin... Oğluşumla ilk doğum günü!

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Son olarak 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinde rol alan Leyla Lydia Tuğutlu, 33. yaşına girdi. Doğum gününden özel anların fotoğraflarını paylaşan Tuğutlu altına, 'Hoş geldin yeni yaşım... Bu yıl bize sürprizlerle geldin ve ne çok şey öğrettin... Arayan, mesaj atan, güzel dileklerini eksik etmeyen herkese teşekkürler. Oğluşumla ilk doğum günü' notunu düştü. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğraflara ünlü isimler de yorumlarda bulundular.

GÜZEL HABERİ BÖYLE DUYURMUŞTU!

Büyük bir heyecanla oğluna kavuşacağı günü bekleyen ünlü oyuncu zaman zaman özel hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşıyor.

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Tuğutlu, hamile olduğunu da Instagram hesabından duyurmuştu:

“Öyle heyecanlıyım ki... Yeni bir dönem başlıyor bizim için. Güzel bir yolculuk. Yolu yarıladık bile. Hayatımıza hoş geldin canım oğlum.”

HAMİLE POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Magazin dünyasının şu sıralar bebek heyecanı yaşayan tek ismi Fahriye Evcen değil... Ekranın ünlü güzelleri art arda paylaştıkları hamile pozları ile dikkat çekiyorlar. İşte onlardan bazıları...

ECE CEŞMİOĞLU

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, geçtiğimiz yıl haziran ayında birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.





Çeşmioğlu, sosyal medya hesabındahamilelik fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü çift, mart ayında kızlarını kucaklarına aldı ve bebeğe Zeynep adını verdi.

SİNEM KOBAL

2016 yılında Kenan İmizalıoğlu ile nikah masasına oturan ve 2020 yılında kızı Lalin'i dünyaya getiren SİNEM KOBAL, mayıs ayında ikinci kez anne oldu.

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İlk hamileliğinde de uzun bir süre objektiflerden kaçmayı başaran Kobal'dan ikinci hamileliğinde de fotoğraf gelmedi.

HAMİLELİK YARAMIŞ!

İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen'den tatil fotoğrafları geldi. Güzel oyuncu teknede çekildiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

2017 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit oğulları Karan'ın doğumuyla evliliklerini taçlandırmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez hamile olduğunu açıklayan Evcen, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı.

Bikini ve şortunu mavi bir gömlekle tamamlayan güzel anne renkli kareleriyle dikkat çekti.

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Evcen'i görenler 'hamilelik yaramış, daha da güzelleşmişsiniz' yorumunda bulundular.

KOLAY DOĞUM İÇİN...

Oyuncu Seda Güven 2019 yılında Ali Güzel ile nikah masasına oturmuş, 2020 yılında oğlu Yiğit Ali'yi dünyaya getirmişti. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan Seda Güven, doğumdan birkaç gün önce karnı burnunda pozunu takipçileri ile paylaştı. Güven, fotoğrafın altına "Kolay doğum için tıkla" notunu düştü.

ARTIK 4 KİŞİ

Deniz Yıldızı dizisinin setinde tanışan Begüm Topçu ile Cantuğ Turay 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları Masal 2017 yılında dünyaya geldi.

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Dizinin ardından tiyatro oyunları ile izleyici karşısına çıkan Begüm Topçu hamile olduğunu duyurdu.

Topçu, karnı burnunda pozunu Instagram sayfasında paylaştı.

"Bugün sezonun son hürmüzüydü. Artık biraz bebişimizi dinlendireceğim. Kızımıza kardeş geliyor" Çift, geçtiğimiz ay bebeklerine kavuştu.

ÖZEL BİRİNİ BEKLERKEN!

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci, ilk bebeklerini 27 Nisan'da kucaklarına aldı.

2021’in mart ayında evlenen İrfan Can Kahveci ile Gözde Kahveci, yılın son günlerinde sevenlerine müjdeli haberi vererek bebek beklediklerini duyurmuştu. Futbolcu, eşinin paylaştığı fotoğrafın altına “Oğlumuzla beraber geçireceğimiz günler için çok heyecanlıyım” yazarak bebeğin cinsiyetini açıklamıştı.

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Gözde ve İrfan Can Kahveci, doğumdan günler önce özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Heyecanlı çift, Safa Gülsoy’un objektifine poz verdi. Her ikisi de çekimin ardından o kareleri sosyal medyada İngilizce “Özel birini beklerken” notuyla yayınladı.

KURT EFE'YE KAVUŞMADAN ÖNCE

Babalık heyecanı yaşayan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Kurt Efe doğmadan birkaç gün önce, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ’un karnını öptüğü kareyi nazar boncuğu emojisiyle İngilizce “O aynı rüzgar gibi...” yazarak Instagram hesabında paylaştı. 2016 yılında evlenen çiftin fotoğrafı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

İKİNCİ BEBEK MÜJDESİ!

Oyuncu Seda Bakan 2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturmuş, 2019 yılında da kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. Bakan'dan ikinci bebek müjdesi geldi.

Seda Bakan hamileliğini Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Bebeğinin cinsiyetini de açıklayan Seda Bakan, fotoğrafın altına "Yeni kız bebek yükleniyor…4. ayla beraber hayata dönüş başlamıştır." notunu düştü. Bakan, geçtiğimiz aylarda ikinci kızını da kucağına aldı.





HANDE SORAL

İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan Hande Soral, oğulları Ali'ye 30 Mayıs'ta kavuştu.

Hande Soral, doğum öncesi çekilen fotoğrafını ' Anne oluyorum' notuyla paylaşmıştı...

SERAY SEVER

Seray Sever de hamile pozu paylaşan isimlerden..





2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Sever, mayıs ayında ikiz bebekleri Sofia ve Alya'yı dünyaya getirdi.

Seray Sever doğumdan birkaç gün önce çekilen karnı burnunda pozlarını da Instagram'dan paylaştı.

Seray Sever'den bebek müjdesi: İkizlerim olacak

MERVE ÖZBEY



Geçtiğimiz yıl şubat ayında kızı Elif Özüm'ü dünyaya getiren Merve Özbey ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Henüz hamileliğinin başında olan Özbey, mutlu haberi Instagram'da paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

"Siz bu fotoğrafa bakınca yüzleri gülen üç kişi görüyorsunuz ya öyle değil… Görünmeyeni de bilin isterim… Sırtımı sevgisine dayadığım, elini hep omzumda hissettiğim yoldaşımla kurduğumuz yuvamız yeniden şenleniyor. Ömrümüze ömür katan Elif’ime kardeş geliyor… Ailemiz büyüyor. Şimdi bıraksanız sabaha kadar anlatırım yaşadığım heyecanı. Ama biliyorum ki ne desem eksik kalacak. 'Anneler olmasa kim kimi severdi' diyen Gülten Akın’dan yardım alarak sevgimi ve sevincimi paylaşmak istedim. Kalbinden doğuran, yalnızca insana değil kediye, köpeğe, kuşlara yuva olmayı bilen tüm güzel yüreklerin varlığına şükrederek, sevgiyi yücelterek çoğalmamız umuduyla. Bin şükür."