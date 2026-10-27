Bu sözler çileden çıkardı... 'Sanki biri ölmüş gibi abartıyorsunuz!'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

'HER GÜN YENİ BİR SORUMSUZLUK'

"Her gün yeni bir sorumsuzluğa şaşırıyoruz. Yan binamızın yıkımında yaşananları burada belgelemek istiyorum. Bu firmalara kim izin veriyor, kim denetliyor? İnsanların güvenliği bu kadar mı önemsiz. Üstelik bu olay çocukların okuldan döndüğü saatte yaşandı. Neyse ki çocuklar sadece 10 dakika önce evlerine girmişti."

'KİMSE ÖLMEDİYSE SORUN YOK MU?'

Olga Boz, yıkımın ardından oluşan hasara paylaştığı videolarla dikkat çekti:

"Saatler geçti. Yan binanın yıkımından sonra ortaya çıkan durum ortada. İnsan güvenliği bu kadar hafife alınmamalı. Müteahhit 'Sanki biri ölmüş gibi abartıyorsunuz' dedi. Yani kimse ölmediyse sorun yok mu? Önlem almak için illa birinin ölmesi mi gerekiyor?"

Haberin Devamı