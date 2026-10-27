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Bu sözler çileden çıkardı... 'Sanki biri ölmüş gibi abartıyorsunuz!'

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#Olga Boz#Alina Boz#Avcılar
Bu sözler çileden çıkardı... Sanki biri ölmüş gibi abartıyorsunuz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 17:22

Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde kentsel dönüşüm nedeniyle gerçekleşen yıkım çalışmaları bitişikteki apartmana zarar verdi. Hasar alan apartmanın sakinleri arasında oyuncu Alina Boz’un annesi Olga Boz’un da bulunduğu öğrenildi. Boz, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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'HER GÜN YENİ BİR SORUMSUZLUK'

"Her gün yeni bir sorumsuzluğa şaşırıyoruz. Yan binamızın yıkımında yaşananları burada belgelemek istiyorum. Bu firmalara kim izin veriyor, kim denetliyor? İnsanların güvenliği bu kadar mı önemsiz. Üstelik bu olay çocukların okuldan döndüğü saatte yaşandı. Neyse ki çocuklar sadece 10 dakika önce evlerine girmişti."

Bu sözler çileden çıkardı... Sanki biri ölmüş gibi abartıyorsunuz

'KİMSE ÖLMEDİYSE SORUN YOK MU?'

Olga Boz, yıkımın ardından oluşan hasara paylaştığı videolarla dikkat çekti:

"Saatler geçti. Yan binanın yıkımından sonra ortaya çıkan durum ortada. İnsan güvenliği bu kadar hafife alınmamalı. Müteahhit 'Sanki biri ölmüş gibi abartıyorsunuz' dedi. Yani kimse ölmediyse sorun yok mu? Önlem almak için illa birinin ölmesi mi gerekiyor?"

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Bu sözler çileden çıkardı... Sanki biri ölmüş gibi abartıyorsunuz

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#Olga Boz#Alina Boz#Avcılar

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