Bu resim günümü aydınlattı

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Sanatçı, yaptığı paylaşımda afet sonrası yaşadığı ruhsal çöküntüyü de kaleme aldı:

“Bu resmi depremzede küçüğümüz yollamış semtimizin yardımlarına teşekkür için. Günümü aydınlattı. Nasılsınız? Cevabını bu denli bilebildiğimiz bir soru olmamıştı. Hiçbirimiz eskisi gibi değiliz. Olamayız. Delik deşik uykular, durup durup gelen ağlama hissi, sessiz sessiz akan gözyaşları, nefessiz kalmalar, konsantrasyon bozukluğu, hiçbir şeyden zevk almama hali, ruhsal çöküntü. Hoş geldin depresyon!”