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Bu resim günümü aydınlattı

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#Ayşegül Aldinç#Deprem#Hatay
Bu resim günümü aydınlattı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 08:35

Ayşegül Aldinç, depremzede bir çocuğun yardım çalışmalarına teşekkür etmek için çizdiği resmi Instagram sayfasında paylaştı.

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Sanatçı, yaptığı paylaşımda afet sonrası yaşadığı ruhsal çöküntüyü de kaleme aldı:

“Bu resmi depremzede küçüğümüz yollamış semtimizin yardımlarına teşekkür için. Günümü aydınlattı. Nasılsınız? Cevabını bu denli bilebildiğimiz bir soru olmamıştı. Hiçbirimiz eskisi gibi değiliz. Olamayız. Delik deşik uykular, durup durup gelen ağlama hissi, sessiz sessiz akan gözyaşları, nefessiz kalmalar, konsantrasyon bozukluğu, hiçbir şeyden zevk almama hali, ruhsal çöküntü. Hoş geldin depresyon!”

Bu resim günümü aydınlattı

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