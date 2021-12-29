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“Bu kış beni sen giydir” projesi ile 5 bin minik kalp daha ısındı

#Doğa Koleji#Kolej#Proje
“Bu kış beni sen giydir” projesi ile 5 bin minik kalp daha ısındı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, bu yıl 6.sını gerçekleştirdikleri “Bu Kış Beni Sen Giydir” sosyal sorumluluk projesi ile Türkiye geneli devlet okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencileri giydirdiler.

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Projeleriyle 5 bin minik kalbi ısıtan liderlik akademisi öğrencileri, çeşitli ilçe belediyeleri, kaymakam ve kamu kurumları tarafından tebrik edilerek teşekkür belgeleri ve plaket ile onurlandırıldı.

 

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