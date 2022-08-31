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'Bu kadar güzellik fazla'

Güncelleme Tarihi:

#Hilal Altınbilek#Serenay Sarıkaya#Berfu Yenenler
Bu kadar güzellik fazla
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 10:52

Ünlü oyuncu uzun bir aradan sonra fotoğraf paylaştı. Takipçileri mesaj yağmuruna tuttu!

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MAKYAJSIZ HİLAL

Oyuncu Hilal Altınbilek uzun bir aranın ardından sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştı. Altınbilek'in makyajsız fotoğrafı büyük ilgi gördü.

Hilal Altınbilek makyajsız pozlarını hayranlarının beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara 'ne kadar güzelsin, bu güzellik fazla' yorumları yapıldı.

Bu kadar güzellik fazla

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek bir süredir Metin Hara ile aşk yaşıyor. Çift birlikteliklerini gizli tutuyor.

ONLARI BİR DE MAKYAJSIZ GÖRÜN! 

Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sıfır makyaj' modası başladı... Özgüvenleri ile alkış toplayan ünlüler artıkobjektif karşısına makyajsız da geçiyorlar...İşte o ünlüler!

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KENDİNİ DOĞAYA BIRAKTI

Oyuncu Aslı Tandoğan arkadaşlarıyla birlikte yoga kampına gitti. Şehir hayatından uzakta stres atan güzel oyuncu makyajsız fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu kadar güzellik fazla

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Aslı Tandoğan kendini yogaya verdi. Arkadaşlarıyla birlikte Fethiye'ye giden ve kamp yapan güzel oyuncu hem temiz havanın tadını çıkardı hem de ruhunu dinlendirdi.

Sıfır makyaj pozlarını da sevenleriyle paylaşan Tandoğan altına, 'Huzurun her rengi' notunu düştü. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve 'yok böyle güzellik', 'Çok güzelsiniz Aslı Hanım' şeklinde yorumlar aldı.

SERENAY SARIKAYA

Sarıkaya'nın makyajsız pozlarını hayranlarının beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara 'Aşk yaramış, Serenay kendini buldu' yorumları yapıldı.Sarıkaya'nın paylaşımı 400 binden fazla beğeni aldı.

Bu kadar güzellik fazla

ŞEBNEM FERAH

Ünlü şarkıcı Şebnem Ferah sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafında filtre dahil kullanmayan Ferah'a çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Bir takipçisi ünlü şarkıcıya 'Ruhunun, kalbinin güzelliği var bu resimde.. bayıldım..' yorumunu yaptı.

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Bu kadar güzellik fazla

PINAR ALTUĞ

Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından makyajsız ve filtresiz bir fotoğrafını paylaştı. Bir çok takipçisi Altuğ’un fotoğrafını doğal bulup beğeni yağmuruna tutarken bir kullanıcının"Yaptırmadığı estetik yok, ne doğallığı. Her zaman mükemmel görünmek zorunda değil elbette, ama 'doğal' demeniz komik" yazması ünlü sunucuyu çok kızdırdı.

Bu kadar güzellik fazla

BERFU YENENLER

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, YouTube kanalı için video çekti. Takipçilerini anne ve babasıyla tanıştıran Yenenler, sıfır makyaj kamera karşısına geçti. Videoda hazırlık sürecine de yer veren tescilli güzel "Fark ettiyseniz saçlarım ıslak ve yüzümde sıfır makyaj var! Sıfır.. sıfır..." dedi. Yenenler'in videosuna yorum yağdı.

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Bu kadar güzellik fazla

ESRA DERMANCIOĞLU

Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde canlandırdığı Mukaddes Yenge karakteri ile hafızalara kazınan Esra Dermancıoğlu, modaya uydu. Ünlü oyuncu sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

Bu kadar güzellik fazla

 

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#Hilal Altınbilek#Serenay Sarıkaya#Berfu Yenenler

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