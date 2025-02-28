'Bu işin peşini bırakmayacağım' demişti... Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur mahkeme kararını açıkladı

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Cenaze töreninde tartışan aile bireyleri arasındaki ipler, vasiyetin açıklanmasıyla daha da gerildi.



Abisi Timur Turanbayburt ile birlik olan Tuğçe Tayfur, kardeşlerine ve kuzenlerine savaş açtı.

Bir süredir davalarla uğraşan Tuğçe Tayfur, mahkeme kararını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı:

"Mahkeme kararı ile babamın tüm fikri ve sinai haklarına tedbir konulmuştur. Yani hiç kimse babamın şarkılarını satamaz, üzerinden ticari gelir elde edemez. Bu daha başlangıç. Adalet er ya da geç tecelli eder. Yine hatırlatıyorum; Allah var gam yok"

NELER OLMUŞTU?

Ünlü sanatçının vasiyetini yeğeni Şirin Gözalıcı paylaşmıştı:

"Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız, halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını; Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Darüşşafaka Vakfı’na ve LÖSEV’e bağışlayarak halkına olan sevgisi ve bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz.”

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Açıklamada Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un olmaması dikkat çekti...

SOSYAL MEDYA HESABINDAN İSYAN ETTİ

Yaşananların ardından sosyal medya hesabında abisi Timur Turanbayburt ile fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur, isyan etti.

İşte Tuğçe Tayfur'un açıklaması:

"Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali abi ve ben vardık, yiyenler ya da başkaları yoktu!

Biz babamızı biliyoruz, eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, o bütün malvarlığını kurumlara bırakırdı... Allah yattığı yeri nur etsin ama siz şunu unutmayın; KALABALIK GÖZÜKENLER, AZINLIK GÖZÜKENLERE KARŞI HAKLI DEĞİLDİR. BU TAMAMEN ÇIKAR İLİŞKİSİDİR.

Vefatından 4 gün sonra, daha bizim gözümüzdeki yaş kurumadan, koşa koşa gidip veraset ilamı talep etmelerini beklemiyorduk. Daha 40'ı çıkmadan mahkemelere düştünüz! Yazıklar olsun hepinize. Kurumları öne sürerek kendinize geçirdiklerinizi saklayamazsınız."

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'BABAMIN ESERLERİ TÜRKİYE CUMHURİYET'İNE YAKIŞIR'

"Adayı, şirketi, telif haklarını, taşınmazlarını, ne var ne yok Nilüfer ve Şirin Gözalıcı’nın ve alakasız 3.kişi akrabalarının üstüne geçirmişler de, babam tarafından kurumlara yapılan bağışların reklamını yapıyorlar utanmadan...

Ben daha fazla birşey demeyeceğim ama bu işin peşini de bırakmayacağım! Sizi Türk adaletine teslim ediyorum ama 1 yıl, ama 10 yıl. Şimdi babamın adını ağzına alma sen YİYEN! Babamın hesabından uzak dur, çok yeğen olmak istiyorsan prim yapmadan kendi içinde yeğen ol.

Unutma ki seninle başladığımız kavgada babamı dahil edip ona videolar çektirdin, kışkırttın da kışkırttın... He biz de senin kurduğun tuzağa düştük evet!

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Ben senin yaptıklarına susuyorum diye unuttuğumu zannetme sakın.

Bırakın BABAM dayınız olarak kalsın! Babamın eserleri TÜRKİYE CUMHURİYETİNE yakışır GÖZALICILARA değil!"