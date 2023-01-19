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Bu fotoğraflar müzikallerin pırıl pırıl olduğu devirden!

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#Burçin Orhon#Bambi Burçin Orhon#Süheyl Uygur
Bu fotoğraflar müzikallerin pırıl pırıl olduğu devirden
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 10:02

Eğitimini aldığı klasik baleyi oryantal dansla birleştirerek yarattığı kendine özgü stiliyle hafızalarda yer eden ve "bambi" lakabıyla tanınan Burçin Orhon, kendisi gibi geçmişe özlem duyan takipçilerine de Instagram sayfasında sürprizler hazırlıyor...

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Orhon son olarak geçmiş yıllarda çekilen bir dizi pozunu takipçileriyle paylaştı. Orhon'un "Bu fotoğraflar, müzikallerin pırıl pırıl olduğu devirden. Ve her birine sahne gerisinde eşlik eden Ersin Ökten, artık yok. O sergilenen oyunların en önemli kişisiydi. Her derdi çözer, her anlaşmazlığa çare bulur, hata yapanların yönetmenden fırça yememesi için araya girer, kısaca dansçısından başrolüne herkesin arkasında dururdu.

Bu fotoğraflar müzikallerin pırıl pırıl olduğu devirden

Vefatıyla bir çoğumuz için bir devir kapandı. Müzikalleri temsil eden arkadaşım yok artık. Düğünümde bile beni yalnız bırakmayan, tiyatro aşığı, çalışkan arkadaşım, daha önce gidenlere kavuştu. Mekanın cennet olsun Ersin..." notuyla paylaştığı bu pozları çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Bu fotoğraflar müzikallerin pırıl pırıl olduğu devirden

ŞİMDİ SAKİN BİR HAYAT SÜRÜYOR

Bir zamanlar sahnelerde fırtına gibi eserdi... Şimdi biraz daha sakin bir hayat sürüyor. Ama ne sanatını ne de hayattaki en büyük hobisini hiç bırakmadı.

Türkiye'nin popüler kültür tarihinin bir dönemine damgasını vuran "Bambi" lakaplı Burçin Orhon, 1962 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Bu fotoğraflar müzikallerin pırıl pırıl olduğu devirden

Dansa daha 3 buçuk yaşındayken bale eğitimi alarak başladı. Dört buçuk sene boyunca İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde balerin olarak çalıştı.

Ama bir yandan da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni ardından da Ankara Devlet Konservatuarı'nı bitirdi.

Bu fotoğraflar müzikallerin pırıl pırıl olduğu devirden

Her ne kadar dansa klasik bale ile başlasa da karilerini oluştururken başka bir alana kaydı.

Onu Nükhet Duru keşfetti ve onun sayesinde oryantal olarak sahneye çıkmaya başladı Burçin Orhon.

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İşte o sıralarda da tarzıyla diğer meslektaşları arasından sıyrıldı. Eğitimini aldığı klasik dans ile doğunun geleneklerini bir arada eriterek kendi dans dilini yarattı.

Bu fotoğraflar müzikallerin pırıl pırıl olduğu devirden

Burçin Orhon TV dizilerinde ve sinema filmlerinde de kamera karşısına geçti. Renkli Dünya, Fırtına Gönüller, Aşk ve Para, Onyedi Yaşında gibi sinema filmlerinde oynadı. Portatif Hüseyin, Aşk ve Gurur, Anadolu Kaplanı, Kavak Yelleri dizilerinde rol aldı.

1987 yılında Eurovision birincisi İrlandalı şarkıcı Johnny Logan ile nişanlandı ama yolları bir süre sonra ayrıldı. Orhon'un bu birliktelikten Robin Ceren adında bir kızı var.

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Orhon 1995 yılında tiyatro sanatçısı Süheyl Uygur ile evlendi. Bu evlilikten iki tane kız çocuğu annesi oldu.

Süheyl Uygur ile 28 yılı aşkın süredir mutlu bir evlilik sürdüren Orhon, 1980'lerde ve 90'larda o dönemde aynı sahneyi paylaştığı arkadaşlarıyla çekilen fotoğraflarını paylaşıyor takipçileriyle.

Bu fotoğraflar müzikallerin pırıl pırıl olduğu devirden

Biz de Türkiye'de gösteri dünyasının unutulmazları arasına adını yazdıran Burçin Orhon ile birlikte geçmişin sayfalarını karıştıralım istedik.

Atilla Arcan ve Yalçın Menteş ile ünlü Stardust Gazinosu'nda.

Bu fotoğraflar müzikallerin pırıl pırıl olduğu devirden

Tanıdınız değil mi bu iki ünlüyü de? Sağdaki Yonca Evcimik, soldaki de Burçin Orhon.

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Bu fotoğraflar müzikallerin pırıl pırıl olduğu devirden

Burçin Orhon ve Süheyl Uygur'un nikahından. Şahitlerden biri de ünlü şarkıcı Nükhet Duru.

Bu fotoğraflar müzikallerin pırıl pırıl olduğu devirden

Orhon, Ajda Pekkan ile sahnede.

Bu fotoğraflar müzikallerin pırıl pırıl olduğu devirden

Çiğdem Tunç ve Burçin Orhon.

Bu fotoğraflar müzikallerin pırıl pırıl olduğu devirden

 

 

 

 

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#Burçin Orhon#Bambi Burçin Orhon#Süheyl Uygur

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