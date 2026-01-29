Bu filmi genç kızlarımız izlesin

Haberin Devamı

Fırtına Kız filmin oyuncuları Eylül Ersöz, Cihangir Ceyhan ve Burcu Kara, Beyoğlu Atlas Sineması’ndaki galaya katıldı. Yapımcılığını AKC Sinema TV adına Bilal Kalyoncu’nun üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan oturuyor.

Çekimleri Diyarbakır’da gerçekleşen filmde, genç bir kadının gözünden futbolcu olma hikâyesi anlatıyor.

Burcu Kara filmle ilgili hislerini şöyle dile getirdi:

Kız çocuklarımızı özellikle okutalım ki ileride onlar da ayaklarının üzerinde durabilsinler. Bu filmi genç kızlarımız mutlaka seyretsin. Onlara umut olacağını düşünüyorum.”





Burcu Kara galaya oğlu Ali Çınar ile katıldı.Cihangir Ceyhan, filmin Diyarbakır’da çekilmesinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti:

“Diyarbakır’da çekilmesi benim için çok değerliydi. İlk kez baba rolünü oynadım. İnsanlar filmden salya sümük çıkabilir.” Filmde futbolcu olma hayali kuran Zeynep karakterini canlandıran Eylül Ersöz ise “Çok keyif aldım oynarken. Futbol dersi aldım ve iyi oynadığımı düşünüyorum” dedi.

