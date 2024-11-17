Bu filmde her şey ters köşe

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◊ Haldun Bey sizinle başlayalım, sizi nasıl ikna ettiler film için?

- Haldun Dormen: İkna edilmedim aslında. Söylendi, geldim. Ben çalışmaya meraklı bir insanım. Güzel bir proje olunca direkt geliyorum.

◊ En çok hangi yönüyle heyecanlandırdı bu iş sizi?

- Haldun Dormen: Ben her işi heyecanla yapıyorum. Çalışmayı seviyorum. Ben aslında sinemacı olmak için gitmiştim Amerika’ya. Fakat sonra tiyatrocu oldum. Birkaç film yaptım, ikisi çok iyiydi, ödüller de kazandı ama maddi yönden battılar.

- Berke Üzrek: Bu sefer şeytanın bacağını kıracağız hocam. Hem ödül hem para kazanacağız inşallah.

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Fotoğraflar: Levent KULU

KADIN AJAN, ERKEKLERİN DÜNYASINI YERLE BİR EDECEK

◊ Meltem Hanım ilk başrolünüz. Heyecan seviyesi ne durumda?

- Meltem Beydilli: İnanılmaz heyecanlı ve gururluyum. Birlikte çalıştığım isimlere bakınca da heyecanlanıyorum. Çok mutluyum.

◊ Filmde bir casusu canlandırıyorsunuz. Dikkat çekici bir rol...

- Meltem Beydilli: Evet, casus rolündeyim. İlk başrolüm için bekledim, hayaller kurdum ve hep çok çalıştım. Tıpkı benim gibi oynadığım karakter de istihbarat teşkilatının kendisini fark etmesini ve önemli bir görev almayı bekliyor. Kadın amirinin verdiği görevle uluslararası bir örgütün içine girerek erkeklerin entrikalarla dolu dünyasını yerle bir ediyor. “Hain” sürprizlerle dolu bir film.

BU HAYATTA EN İYİ BİLDİĞİM YER: SET

◊ Meltem Hanım bu filmle başrol hayaline kavuştu. Berke Bey sizin için de bir hayal miydi yönetmenlik?

- Berke Üzrek: Çok fazla dizide oynadım ama 17-18 yaşlarımdan bu yana hep yönetmen olmayı arzu ediyordum. O nedenle boş vakitlerimi setlerde film nasıl çekilir, hangi detaylar önemli, bunlara dikkat ederek geçirirdim. Set benim en iyi bildiğim yer bu hayatta.

◊ Senaryoda da sizin imzanız var, hikâye nasıl ortaya çıktı?

- Berke Üzrek: Nasıl bir senaryoyla insanların ilgisini çekebiliriz diye düşündüm. Bazen hayatımızda gördüğümüzün tam tersi bir gerçeklikle karşılaşırız ve “Eyvah, bu muydu gerçek!” deriz. Bu filmin böyle bir hissi var. Aslında gördüğümüz, yaşadığımız hayatın arkasında görünmeyen bir el var ve bu el hayatımızı sandığımızdan daha çok etkiliyor. Bu konuda bir senaryo yazdım...

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- Meltem Beydilli: Filmimiz her ne kadar erkeklerin domine ettiği bir dünyayı anlatsa da aslında güçlü bir kadın hikâyesi sunuyor. Erkek egemen bir yapının içinde kadınların cesaretini, gücünü ve başkaldırısını anlatıyor.

◊ Haldun Bey siz bir örgüt liderini canlandırıyorsunuz, değil mi?

- Haldun Dormen: Görünürde evet. Fakat filmde her şey ters köşe. Böyle bir filmin ilk defa denendiğini görüyorum. Filmde çok iyi bir yönetmenle ve adeta 40 yıllık oyuncu zannettiğim bir süper starla; Meltem’le çalıştım. O kadar iyi oynadı ki, öğrenmeye olan hevesi, özverisi beni adeta büyüledi desem yeridir.

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SABAH 6’YA KADAR ÇALIŞTIM, GIK DEMEDİM

◊ Çekimler nasıl geçti?

- Berke Üzrek: 5 hafta sürdü. Pozitif bir ortam vardı. Usta oyuncularla bir aradaydık. Sete gitmek için sabırsızlanıyorduk.

- Haldun Dormen: Çok keyifliydi. Benim için çok değişik bir roldü. Üstelik kadro da çok yetenekliydi.

◊ Var mı enteresan bir set anınız?

- Berke Üzrek: Son gün öğlen 1’den sabah 6’ya kadar çekim yaptık. Haldun Hocam o saate kadar çalıştı.

- Haldun Dormen: Gerçekten sabah 6’ya kadar çalıştım ve gık demedim. Benden gençler daha çabuk yoruluyor mesela, görüyorum. İşinizi severek yaparsanız, saate bakmazsınız. Ben bu projeye her şeyiyle inandığım için hiç yorulmadım.

◊ Berke Bey bu film sizin ilk yönetmenlik deneyiminiz, değil mi?

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- Berke Üzrek: Pandemi döneminde bir film çekmiştim aslında ama proje devam edemedi.

◊ Artık kamera arkasında mı daha aktif olacaksınız?

- Berke Üzrek: Ben oyunculuğu seviyorum. Belki tiyatro yaparım, uzun zamandır yapmıyorum. Multidisipliner olmayı seviyorum.

◊ Haldun Bey, 70’inci sanat yılınızdasınız. Görkemli bir kutlama bekliyoruz sizden...

- Haldun Dormen: Ben de bekliyorum. Sanırım bir sürpriz yapacaklar bana, bir şeyler planlıyorlar. Sanatın içerisindeki 70’inci yılımda böyle farklı bir projede yer almak da benim için güzel bir sürpriz oldu diyebilirim.

◊ 70 yıla dönüp bakınca; en büyük “iyi ki”niz ve “keşke”niz neler?

- Haldun Dormen: İyi ki bu işi yapmışım. Ben doğduğumdan beri zaten şov dünyasının içinde olmak istiyordum. Allah’a çok şükür oldum. Babamın sayesinde. Çünkü çok medeni bir adamdı, bana yardım etti. Onu şükranla anıyorum. Keşkem ise yok sanırım. Türkiye’de çalışmaktan çok memnunum. Amerika’dan Türkiye’ye dönmemden de memnunum. Orada durumum iyiydi, kalabilirdim ama ben Türkiye’de iş yapmak istiyordum.

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YÜZLERCE AKTÖR YETİŞTİRDİM HAİNLİK YAPANLAR OLDU

◊ Filmin adından yola çıkarak sormak istiyorum; yaşadığınız en büyük hainlik neydi?

- Haldun Dormen: Yüzlerce aktör yetiştirdim, içlerinde hainlik yapanlar oldu, aldırmadım. Çünkü her şeye pozitif bakan bir insanım. Mesela bir oyuncuyu meşhur etmiştim, bir gün Metin Serezli o kişinin röportajını okurken şaşkınlık yaşadı. “Ne oldu?” dedim. Röportajda “Yeni bir hayata başlıyorum, zengin çocuğu tiyatrosunda oynamaktan bıktım” demiş. Halbuki ben onu aktör yaptım, star oldu. Böyle şeyler oluyor...

◊ Meltem Hanım, cesur bir kadını oynadınız. Siz ne kadar cesursunuz?

- Meltem Beydilli: Karakterle kendimi bağdaştırdığım yönler var, bunlardan biri de cesareti.

- Haldun Dormen: Bu rolü kabul etmekle bile cesur olduğunu gösterdi.

Meltem Beydilli - Haldun Dormen - Berke Üzrek

HOLLYWOOD’DA BAŞROL OYNADIM AMA HİÇ KALMAYI DÜŞÜNMEDİM

◊ Haldun Bey formunuzu nasıl koruyorsunuz?

- Haldun Dormen: Kendime çok iyi bakmam ama hiçbir şeyin de dozunu kaçırmam. Bir de insanları seviyorum. Bu beni hep dinç tutuyor.

◊ Siz ikonsunuz. Sizce hangi özelliğinizle fark yarattınız?

- Haldun Dormen: Girişimci ruh olabilir. Amerika’da da bir şeyler yapma imkânım vardı ama ben Türkiye’ye gelmek istedim. İyi ki de gelmişim. Hollywood’da bir oyunda başrol oynadım. Hiç kalmayı düşünmedim. Birtakım imkânlar çıktı. Ben Türkiye’ye döndüm.

YENİ NESİL TEKNOLOJİLER KULLANDIK

◊ Seyirciler bu filmi neden izlemeli?

- Meltem Beydilli: Çünkü sadece heyecan dolu bir hikâye değil, aynı zamanda güçlü karakterleri ve derin temaları, alt katmanlarıyla da iz bırakan bir yapım. Erkek egemen bir dünyada kadınların cesareti ve dayanışmasıyla verdikleri mücadeleyi etkileyici bir şekilde anlatıyor. Hem düşündüren hem de duygusal anlamda etkileyen bir deneyim yaşamak isteyenler, sinemada bu filmi izlemeli. Ayrıca yaşadığı hayatı sorgulayan ve bir şeyleri anlamlandırmak isteyenler de izlemeli. Çünkü bu filmin tam olarak böyle bir hikâyesi var.

- Berke Üzrek: Filmde görsel şölen de var. Teknolojik olarak “Unreal” diye bir teknoloji kullandık. Gerçekte olmayan mekânlar tasarlandı. Seyirciyi heyecanlandıracak. Kadro da şampiyonlar ligi!

◊ Haldun Bey, teknolojinin hayatımıza bu kadar dahil olması hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Haldun Dormen: Teknolojiden çok hoşlanmıyorum ama yenilikleri seviyorum. Film içerisinde bazı süreçlerde teknolojinin faydalarını gördük. Görsel olarak birçok yeni nesil teknoloji kullandık. Bu da aslında sinemamızın ne kadar geliştiğini, hangi noktalara ulaşabileceğini de gösteriyor.

- Berke Üzrek: Çekim yaparken arkada ekran bozuldu. “Kestik” dedik. Haldun Hoca “Neden ben mi yapamadım?” dedi. “Yok hocam, bilgisayar bozuldu” dedik. “Bilgisayarlar da bozulabiliyormuş yani” dedi Haldun Hoca. Kendisinin bunca tecrübeden sonra hâlâ ilk günkü gibi heyecanla ve titizlikle işini ele alıyor olması beni etkiledi.

- Haldun Dormen: Sırf bizim işimizde değil, hangi işte olursa olsun bu çok önemli.