"Bu film pandemide bize umut aşısı yaptı" Penélope Cruz ve Pedro Almodóvar Hürriyet'e konuştu

Haberin Devamı

Bu yıl dördüncü Oscar adaylığını kazanan Penélope Cruz başarılarına başarı katmaya devam ediyor.

İspanyol yıldız daha önce “Nine” filminde en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında aday gösterilmiş, “Vicky Christina Barcelona” ile bu kategoride Oscar kazanmıştı.

En iyi kadın oyuncu adaylığı ise Pedro Almodóvar filmi “Volver” ile gelmişti. Bu yıl da Almodóvar’la yaptığı “Paralel Anneler” filmiyle dördüncü kez Oscar adayı olan yıldız, bu rolüyle 78’inci Venedik Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kucaklamıştı.

Bu hafta Penélope Cruz ve Pedro Almodóvar ile bir araya geldim ve hem yeni filmi hem de uzun yıllara dayanan dostluklarını konuştum.



◊ Birçok kez birlikte çalıştınız, Penélope’de ne görüyorsunuz?

- Pedro Almodóvar: Onu ilk “Jamón Jamón”daki performansında gördüm. Penélope’nin ilk filmiydi. O sinemayı da çok iyi hatırlıyorum. Çok etkilenmiştim. Çok gençti.



◊ Neden çok etkilenmiştiniz?

- Pedro Almodóvar: Onun oyunculuk tarzından çok etkilenmiştim. Tamamen kişisel bir oyunculuk sergilemişti. Çok genç olmasına rağmen oyunculuğu inanılmaz güçte gerçek ve orijinaldi. Sinemadan çıktığımda, “İşte, birlikte çalışmak istediğim oyuncu bu” diye düşündüm. Sonra tanıştık. Kaç yıl sonra tanıştık hatırlamıyorum. Neyse ki hislerimiz karşılıklıydı. Tanıştığımız zaman yazdığım karakterler için Penélope çok gençti. İlk kez “Live Flesh”te çalıştık. Ekranda sadece sekiz dakika vardı. Ama bence filmi herkesten çalmıştı. “Live Flesh”ten 1 yıl sonra, yönetmen Stephen Frears’la bir yerde tanıştım. Bu filmdeki sekiz dakika yüzünden Penélope’yi, Amerikan yapımı “The Hi-Lo Country” filmini yapmak için aradığını söyledi. O kadar etkili olmuştu o kısa performans. O zamandan beri çok yakın arkadaş olduk. Ailemin bir parçası gibiler. Biri tarafından çok iyi anlaşıldığınızı bilmek ve hissetmek ve aynı zamanda onu sizi anlaması gerçekten bir avantaj.



◊ Aranızdaki iş birliğiniz nasıl oluşuyor? Pedro arayıp, “Senin için başka bir filmim var” mı diyor, yoksa senaryoyu mu gönderiyor? Konuşma nasıl başlıyor?

- Penélope Cruz: Farklı şekillerde başlıyor. Her proje benim için çok büyülü. “Paralel Anneler”de hikaye hakkında bir şeyler paylaştı. New York’ta “All About My Mother” filmimiz için basın turundaydık. Bu filmin hikayesi hakkında, daha sonra değişip başka şeylere dönüşen birkaç şey anlattı. Ama hikayenin kökü o anlattıklarıydı. Sonra salgın yüzünden Madrid’de tamamen kapanmalar başladı. Pedro’yla telefonla ve FaceTime’da konuşmaya devam ettik. Bana, “sana bahsettiğim bu hikayeyi çekmeceden çıkardım ve tekrar yazıyorum. Karakter için seni düşünüyorum” dedi. Hepimizin karantinada olduğu o günleri hayal et. Ne zamana kadar sürecek bilmiyorduk, gelecek nasıl olacak? Hiçbir fikrimiz yoktu. Hiçbir şey bilmiyorduk. Pedro bu telefonla bana umut ve heyecan aşısını yaptı. Ufuktaki planın bu olacağını bilmek... Bu harika hikayeyi birlikte yapmamız için plan yapması… Benimle paylaştığı tüm hikayeler arasında favorim bu oldu. Çünkü aşırı farklı koşullar altında gelişti.



◊ Pandemi belirsizliği içinde bana umut ve heyecan aşısını yaptı dediniz. Biraz daha açar mısınız?

- Penélope Cruz: Sanırım bir noktada evden tekrar çıkabileceğimize dair bir şeylere inanmamız gerekiyordu. Ama her şeyden önce, başaracak mıydık, hayatta kalacak mıydık? Hiçbir şey bilmiyorduk. Başlarda çok korkuyordum. Başından beri salgını çok ciddiye aldım. Ve sonra, evet bir plan yapıyorduk ama 1 yıl sonra mı yoksa 5 yıl sonra mı olacaktı, bilmiyorduk. O yüzden o telefon görüşmesini her zaman hatırlayacağım.



◊ Pedro, belli ki verimli bir kapanma dönemi yaşadınız. Biri kısa (The Human Voice), diğeri uzun (Paralel Anneler) iki film çektiniz… O zaman diliminde bir nevi kendinizi işe odakladınız diyebilir miyiz?

- Pedro Almodóvar: Evet. Benim için gerçeklerden kaçmanın tek yolu buydu. TV ve gazetelerde her gün büyük trajediler vardı. Kendimi yazmaya konsantre ettim. Aslında, salgının başındaki 3 aylık kapanma benim için öncesine göre daha üretkendi. Yazmaya daha çok konsantre olabildim. Senaryoyu bitirmem için en en elverişli günlerdi. “Paralel Anneler” uzun zamandır üzerinde çalıştığım bir senaryoydu. Ayrıca “The Human Voice” filmimin provaları için Tilda Swinton, Madrid’deydi. Tabii ki ertelemek zorunda kaldık.



◊ Ama pandeminin başı olmasına rağmen çektiniz.

- Pedro Almodóvar: Evet, “The Human Voice”i temmuz başına erteledik. Sonra çektik. 30 dakikalık bir filmdi. Filmle, 2020 Venedik Film Festivali’ne gittik ve çok başarılı olduk. Venedik’ten hemen sonra da “Paralel Anneler”in prodüksiyonuna başladık. Yani kapanmalar benim için daha verimliydi. Sanırım bunun nedeni sadece çalışmayı tercih etmemdi. Olan biten her şeye karşı hassastım. Ayrıca olanlar bana acı çektiriyordu. Bu duruma kafayı takmak istemedim. Genel olarak benim için film yapmak hayatımdan bir tür kaçış. Pandemi ve diğer trajediler olmasa bile film çekmek gerçek hayatımdan çok daha iyi hissettiğim başka bir gerçekliğe sürüklüyor.



◊ Filmdeki hikayede kontrol sizde olduğu için mi acaba?

- Pedro Almodóvar: Örneğin çalışırken, yazarken ve çekerken kendimi gerçek hayatımda olduğundan çok daha özgür hissediyorum. Nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Gerçek hayatı yaşarken, yazarken ya da çekerken olduğum kadar cesur ve cüretkar değilim. Kendimi tamamen özgür hissettiğim anlar yazarken ya da filmi çekerken. Benim için sınır yok.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

İspanyol sinemasının uluslararası alandaki en başarılı yönetmeni, senaryo yazarı ve film yapımcısı olan Pedro Almodóvar, 2003 yılında “Konuş Benimle” filmiyle en iyi yönetmen Oscar’ını kazanmıştı. “Paralel Anneler”in, en iyi kadın oyuncu ve en iyi müzik dalında bu yıl iki adaylığı var.

SENARYOYU OKURKEN HİPNOTİZE OLDUM

◊ Performansınız harikaydı tebrik ederim. Karakteriniz Janis’in olağanüstü tasvirini yaptınız. Janis’le ilgili sizi etkileyen ve role çeken şey neydi?

- Penélope Cruz: İlk sayfadan itibaren senaryodaki her şeyden hipnotize olmuş gibiydim. Senaryoyu okurken hipnotize oldum. Aynı şey filmi izlediğinizde de oluyor. İnanılmaz hipnotik bir etkisi var. Sizi anda tutuyor, izlerken hiçbir şeyi kaybetmek istemiyorsunuz. Çok detay var. İki-üç kez izleseniz bile her seferinde yeni bir şeyler keşfedeceğiniz bir film. Pedro gerçekten çok özel bir şey yarattı. Okuduğumda yine mükemmel bir Pedro Almodóvar senaryosu dedim. Ve yine bu karakterle bana inanılmaz fırsatlar veriyordu. Pedro ile oynadığım tüm karakterler karmaşık, ilginç, zor karakterler olduğu doğru. O kadar katmanlı yazıyor ki, yazdığı karakterlerin hiçbirinin kolay olduğunu söyleyemem.

Haberin Devamı

Cuma günü vizyona giren “Paralel Anneler”, aynı gün aynı hastanede doğum yapan iki kadının hayatına odaklanıyor.

BANA, BENİM KENDİME İNANDIĞIMDAN ÇOK İNANIYOR

◊ Birlikte 7 film yaptınız. Bu filmlerin her biri ayrı güzel. Yıllardır devam eden yaratıcı ilişkinizin sırrı nedir?

- Pedro Almodóvar: Senaryomda Penélope’nin yaşına ve özelliklerine yakın bir karakter varsa teklif ettiğim ilk aktris o oluyor. Her şeyden önce birbirimizi anlamamız, aynı dili konuşmamız ve yönetmen olarak ondan yorulmayacağımı bilmek çok önemli.

Hepsinden önemlisi istediğimi olabildiğince çok yapmaya çalışıyor. Bariz güzelliği ve bariz yeteneğine ek olarak Penélope’ye güvenmemi sağlayan iki unsur var. Bana körü körüne inanması… Bana, benim kendime inandığımdan daha fazla güveniyor. Bana muazzam derecede değer veriyor. Daha fazla cüret etmeni sağlıyor. Ayrıca çok çalışkan, asla zaman kaybetmez. Bana filmin provaları için istediğim kadar zaman verir. Örneğin bu filmde Janis çok özel bir anne. Onun için yazdığım en karmaşık rol olduğunu düşünüyorum. Çekimden önce karakteri yorumlama sorununu çözmem gerekiyordu.

Bu yüzden tüm senaryoyu bir kereden fazla prova ettik. Böyle bir hazırlıkla zaten çekime başlarken ne yapacağımızı çok iyi biliyorduk.

Fakat böylesine bir hazırlıkla bile çekimlerde kötü şeylerin olmayacağını varsayamayız.

Çünkü film çekmek canlı bir şey. Duruma ve ortaya çıkan yeni şeylere uyum sağlaman gerekiyor. Bizim yaratıcı ilişkimiz doğallık… Çalışmanın, deneyimin getirdiği şeylerden besleniyor ve bu çok büyük bir avantaj.

Haberin Devamı

AİLE ODAKLI BİR İNSANIM, ÇOCUKLAR ÖNCELİĞİM

◊ Siz ne düşünüyorsunuz? Pedro’yu uzun zamandır tanıyorsunuz. Hayatındaki bu ikilemi görüyor musunuz?

- Penélope Cruz: Yazarken yanında değilim ama Pedro sürekli yazıyor. Seyahat ederken, bir filmin basın turundayken bile yazıyor. Bazen aynı anda üç senaryo yazıyor. Nasıl yaptığını bilmiyorum ama tanıştığımdan beri bu şekilde çalışıyor. İki dünyasını karşılaştırırsam… Çekim yaparken bence daha mutlu. Yazarken, çekerken, yapım öncesi, yapım sonrası, filmle dünyayı dolaşırken, bu süreçlerde daha mutlu olduğunu hissediyorum.



◊ Peki siz?

- Penélope Cruz: Beni çok mutlu eden bir hayatım var. Deli gibi sevdiğim çocuklarım. Çocuklarım ve ailem hayatımda sahip olduğum en iyi şey. Aile odaklı bir insanım. Hep böyleydim. Ailemle vakit geçirmek ve çocuklarımı büyütmek önceliğim. Ama 16 yaşımdan beri film yapıyorum. Sabah uyanıp sete gittiğimde kendimi tamamlanmış hissediyorum. Oyuncu olarak yılda 2-3 film yapma şansımız var. Ama bir yönetmenseniz her şey farklı. O yüzden Pedro’yu tanıdığım kadarıyla, çalıştığı zaman çok daha mutlu olduğu çok açık.