Bu bir şaka olmalı (Faik Öztürk)

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Ancak kostüm partisinde giyilebilecek bu takım elbise ve ayakkabıyı Faik Bey’den başka kimsede göremezdik herhalde.

Mümkünse de görmeyelim zaten.

Çünkü baktıkça insan gülme krizine giriyor...

Ayrıntılar stili belirler (Hafsanur Sancaktutan)

Baktığınız zaman, dümdüz çabasız bir kıyafet gibi gözükse de aslında içinde birçok detay barındıran bir stil.

Boynuna taktığı fular ile stilini çok başarılı bir şekilde vurgulayan Hafsanur Sancaktutan, saçından makyajına kadar doğal güzelliğin sembolü olmuş.

Bayıldım!

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Her şey dozunda güzel (Çağla Şıkel)

Evet, kusursuz bir vücuttan, giydiği her şeyi yakıştıran Çağla Şıkel’den bahsediyoruz ama bu bana biraz fazla geldi.

Hem göğüs, hem karın, hem sırt, hem de derin bacak dekoltesi bir arada olunca, “Zarafet bunun neresinde?” diye düşünmeden edemiyor insan.

Yakışmış mı?

Kesinlikle evet. Ama abartı mı?

İşte orası tartışmaya açık bir konu.