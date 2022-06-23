Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Bu bir şaka olmalı (Faik Öztürk)

#Faik Öztürk#Moda#Tarz
Bu bir şaka olmalı (Faik Öztürk)
Hande Can

Esprili tavrıyla hep ön planda olan Faik Bey, gündem yaratmak istemiş olacak ki, hiç düşünmeden bu kıyafeti giymeyi tercih etmiş.

Haberin Devamı

Ancak kostüm partisinde giyilebilecek bu takım elbise ve ayakkabıyı Faik Bey’den başka kimsede göremezdik herhalde.
Mümkünse de görmeyelim zaten.
Çünkü baktıkça insan gülme krizine giriyor...

Bu bir şaka olmalı (Faik Öztürk)

Ayrıntılar stili belirler (Hafsanur Sancaktutan) 

Baktığınız zaman, dümdüz çabasız bir kıyafet gibi gözükse de aslında içinde birçok detay barındıran bir stil.

Boynuna taktığı fular ile stilini çok başarılı bir şekilde vurgulayan Hafsanur Sancaktutan, saçından makyajına kadar doğal güzelliğin sembolü olmuş.
Bayıldım!

Bu bir şaka olmalı (Faik Öztürk)

Haberin Devamı

Her şey dozunda güzel (Çağla Şıkel)

Evet, kusursuz bir vücuttan, giydiği her şeyi yakıştıran Çağla Şıkel’den bahsediyoruz ama bu bana biraz fazla geldi.

Hem göğüs, hem karın, hem sırt, hem de derin bacak dekoltesi bir arada olunca, “Zarafet bunun neresinde?” diye düşünmeden edemiyor insan.
Yakışmış mı?
Kesinlikle evet. Ama abartı mı?
İşte orası tartışmaya açık bir konu.

Bu bir şaka olmalı (Faik Öztürk)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Faik Öztürk#Moda#Tarz

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Marmaris’te orman yangınında son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle inceleme yaptı

Son dakika: Marmaris’te orman yangınında son durum! Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle inceleme yaptı

#Muğla
Son dakika: Savaş Rus topraklarına sıçradı... Validen flaş açıklama

Son dakika: Savaş Rus topraklarına sıçradı... Validen flaş açıklama!

#Ukrayna Savaşı
Transferde Emre Mor kavgası Hurma Denememek aptallık olurdu demişti... Beşiktaşın son takas teklifi, Fenerbahçe, Trabzonspor

Transferde Emre Mor kavgası! Hurma 'Denememek aptallık olurdu' demişti... Beşiktaş'ın son takas teklifi, Fenerbahçe, Trabzonspor

#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Marmaris’te orman yangınında son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle inceleme yaptı

Son dakika: Marmaris’te orman yangınında son durum! Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle inceleme yaptı

#Muğla
Son dakika: Savaş Rus topraklarına sıçradı... Validen flaş açıklama

Son dakika: Savaş Rus topraklarına sıçradı... Validen flaş açıklama!

#Ukrayna Savaşı
Transferde Emre Mor kavgası Hurma Denememek aptallık olurdu demişti... Beşiktaşın son takas teklifi, Fenerbahçe, Trabzonspor

Transferde Emre Mor kavgası! Hurma 'Denememek aptallık olurdu' demişti... Beşiktaş'ın son takas teklifi, Fenerbahçe, Trabzonspor

#Transfer