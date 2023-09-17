Broadway İstanbul’a taşınıyor

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“Broadway in Istanbul Vol 2”, 19 Eylül akşamı Maximum Uniq Açıkhava’da seyircisine unutulmaz bir Broadway yolculuğu yaptıracak. Tek gala olarak gerçekleşecek müzikalin şarkı ve dans provaları yoğun şekilde devam ediyor. Ünlü oyuncuların müzikal performansları da oldukça iddialı.

Daha önce yer aldıkları Broadway projeleriyle performansları dikkat çeken Canan Ergüder, Özge Borak ve Ayça Varlıer gibi oyuncular yeniden seyirci karşısına çıkacak.

Projenin sürprizleri ünlü oyuncu Fırat Çelik ve son dönemin popüler oyuncusu Melisa Döngel... İkilinin de sıra dışı sahne performansları çok konuşulacak. Kadroda ayrıca genç şarkıcı Tuana Yılmaz da yer alacak.

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Müzikal, ödüllü yönetmen Uğur Baburhan’ın rejisi, Türkiye’nin ilk müzikal kadın bestecisi Serpil Günseli’nin müzik direktörlüğü, sanat yönetmeni Nur Doğan’ın koreografileriyle sahneye taşınacak.

Projenin müziklerinin düzenlemeleri Can Bora Genç, kostümleri ise ünlü modacı Cihan Nacar imzalı.

ONUR KONUĞU NİLGÜN BELGÜN

Projenin onur konuğu ise usta tiyatrocu Nilgün Belgün...

Belgün, sürpriz bir Broadway şarkısını dansçılarla birlikte yorumlayacak. Ünlü oyuncu disiplini, mesleğine saygısı ve yeteneğiyle tüm ekibin hayranlığını kazandı.

Ünlü isimlere sahnede genç oyunculardan oluşan dansçılar eşlik edecek. Haftalardır keyifle prova yapan oyuncular, 19 Eylül akşamını merakla beklediklerini söyledi.