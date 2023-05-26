Bozkurt İlham Gencer son yolculuğuna uğurlanıyor...

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Türkiye’nin ilk piyanist şantörlerinden olan caz müzisyeni Bozkurt İlham Gencer önceki gün Bodrum’da vefat etti. Evinde fenalaşan ünlü sanatçıya ilk müdahaleyi müzisyen oğlu Bora Gencer yaptı. Hemen hastaneye kaldırılan usta sanatçı 101 yaşında hayatını kaybetti.

AKM'DE SON GÖREV

Bozkurt İlham Gencer için bugün MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) tarafından saat 10.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) veda töreni düzenleniyor...

Ünlü isimler büyük ustaya son görevini yerine getirmek için hazır bulundu.Törende duygusal anlar yaşandı.

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Sanatçı Zincirlikuyu Camisi’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

DOSTLARI ÜNLÜ SANATÇIYI ANDI

101 yaşında vefat eden İlham Gencer'i dostları şu sözlerle andılar...

Müzik yapımcısı Hakan Eren: Başımız sağ olsun… Türk popunun yaşayan çınarlarından, efsanelerinden biriydi. İlk Türkçe sözlü müziği başlatan birçok sanatçıyı müzik dünyasına katan Ajda Pekkan’dan Emel Sayın’a kadar… Türkiye’nin ilk caz piyanisti… Benim de uzun yıllar beraber çalıştığım bir usta. Çok şey yaşadık. Hayatımda hiçbir şeyi unutmayan hafızası bu kadar sağlam birini görmedim. 90’lı yaşlarında her şeyi hatırlardı.

İlham Amca bunu övünerek söylerdi; Nota bilmezdi ama her şeyi çalardı. İnanılmaz bir müzik aşkı vardı, piyano çalmayı severdi hiç boş durmazdı. Sohbeti hoş bir insandı. Egosu kaprisi yoktu.

Nilgün Belgün: Kızım Merve’nin dedesi, çok sevdiğim eski kayınpederim, müzik adamı İlham Gencer’i kaybettik. Çok üzgünüm çok. Mekânı cennet olsun.

TÜRKÇE SÖZLÜ POP MÜZİĞİNİ BAŞLATAN İSİM

* 30 Ağustos 1922 İstanbul doğumlu olan Bozkurt İlham Gencer, henüz beş yaşındayken annesinden aldığı derslerle ve evlerindeki konsol piyanoyu çalarak müzik hayatına başladı. İlk bestesi olan “İlham Vals”i de beş yaşındayken bestelemişti ve ilk konserini de yine beş yaşındayken Saray Sineması’nda vermişti. Gençlik yıllarında çeşitli lokallerde piyano çalarak ve solistlik yaparak kendini geliştirdi. Türkiye’nin ilk yerli caz grubunu kurdu. Daha sonra İstanbul Radyosu’nda Ayten Alpman ile birlikte programlar sunmaya başladı.

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ÇATI KULÜBÜ AÇTI

* 1960 yılında Şişli’de Çatı Kulübü’nü açarak burada konservatuvar eğitimleri verdi. Bu kulüple birçok sanatçının tanınmasını sağladı. Dönemin ünlü isimleri olan Cem Karaca, Emel Sayın, Barış Manço, Ajda Pekkan gibi isimleri kendi sahnesinde çıkardı. Fransız şarkıcı Bob Azzam’ın ünlü şarkısı ‘C’est écrit dans le Ciel’ Türkçe seslendirdi. Bu şarkı, Türkçe söylenmiş ilk pop parça olarak tarihe geçti. Daha sonra bu şarkı “Bak Bir Varmış Bir Yokmuş” adını aldı ve Türkiye’de cover akımı başladı.

İKİ EVLİLİK YAPTI

* İlham Gencer iki evlilik yaptı. 1953’te şarkıcı Ayten Alpman’la evlendi. Çift, 1961’de boşandılar. Bu evlilikten İlhan Gencer ve Ayşe Gencer dünyaya geldi. Sanatçı, ikinci evliliğini ise Necla Gencer’le yaptı. Bu evlilikten de oğlu Bora Gencer dünyaya geldi. İlham Gencer’in üç çocuğu da kendisi gibi müzikle ilgilendi. Sanatçının caz vokalisti olan kızı Ayşe Gencer geçen aralık ayında, 66 yaşında yaşamını yitirdi.