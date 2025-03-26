Botoks yüzünden zehirlenmişti... Ünlü şarkıcı yaşadığı zor günleri anlattı

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Şarkıcı Hatice, sağlık sorunları nedeniyle yaptırdığı botoks yüzünden zehirlenmiş ve durumunu da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşmıştı. Hatice, yaşadığı zor günleri 'Gel Konuşalım' programında anlattı.

'SENELERDİR YAPTIRIYORUM'

"Benim diş sıkma problemim var. Ben bunu ilk defa yaptırmıyorum, yıllardır yaptırıyorum. Diş plağını da denedim. Bu kadar senedir hiçbir şey yaşamadım. Ben hep estetik merkezlerinde yaptırdım. İlk defa dişçi de yaptırdım."

ŞİKAYETLERİ ARTTI

Hatice, şikayetlerinin her geçen gün arttığını anlatı:

"İki gün sonra yürüyüş yapacağım, dermansızlık, kollarımı hissedemiyorum. Üçüncü dördüncü gün çiğnemede acayiplik. Olağandışı bir şey yaşıyorum. Bugün itibarıyla 4,5 hafta oldu. İnanılmaz derecede sahte botoks varmış. Bir ürün var, sahte botoks verebiliyorlar."

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'PAYDOS ETTİM'

Ünlü şarkıcı artık tedbirli davranacağını söyledi:

"İlk iki gün dişim titriyordu. Güzellik adına bazı şeyleri paydos ettim ben. Tabii ki botoks yaptıracağım ama bildiğim her zamanki yerde. "