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Botoks yüzünden zehirlenmişti... Ünlü şarkıcı yaşadığı zor günleri anlattı

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#Hatice#Botoks#Estetik Yaptıran Ünlüler
Botoks yüzünden zehirlenmişti... Ünlü şarkıcı yaşadığı zor günleri anlattı
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 12:04

Yüzüne yaptırdığı botoks nedeniyle zor günler geçiren Hatice, yaşadıklarını anlattı. 'Olağan dışı bir şey yaşıyorum' diyen Hatice, dava açacağını da söyledi.

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Şarkıcı Hatice, sağlık sorunları nedeniyle yaptırdığı botoks yüzünden zehirlenmiş ve durumunu da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşmıştı. Hatice, yaşadığı zor günleri 'Gel Konuşalım' programında anlattı.

'SENELERDİR YAPTIRIYORUM'

"Benim diş sıkma problemim var. Ben bunu ilk defa yaptırmıyorum, yıllardır yaptırıyorum. Diş plağını da denedim. Bu kadar senedir hiçbir şey yaşamadım. Ben hep estetik merkezlerinde yaptırdım. İlk defa dişçi de yaptırdım."

Botoks yüzünden zehirlenmişti... Ünlü şarkıcı yaşadığı zor günleri anlattı

ŞİKAYETLERİ ARTTI

Hatice, şikayetlerinin her geçen gün arttığını anlatı:

"İki gün sonra yürüyüş yapacağım, dermansızlık, kollarımı hissedemiyorum. Üçüncü dördüncü gün çiğnemede acayiplik. Olağandışı bir şey yaşıyorum. Bugün itibarıyla 4,5 hafta oldu. İnanılmaz derecede sahte botoks varmış. Bir ürün var, sahte botoks verebiliyorlar."

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Botoks yüzünden zehirlenmişti... Ünlü şarkıcı yaşadığı zor günleri anlattı

'PAYDOS ETTİM'

Ünlü şarkıcı artık tedbirli davranacağını söyledi:

"İlk iki gün dişim titriyordu. Güzellik adına bazı şeyleri paydos ettim ben. Tabii ki botoks yaptıracağım ama bildiğim her zamanki yerde. "

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#Hatice#Botoks#Estetik Yaptıran Ünlüler

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