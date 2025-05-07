Boşanma tazminatını alamadı... Feryal Gülman bu kez eski eşinin oğlu ile adliyelik oldu

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Gülman Şirketler Grubu’nun patronu Kemal Gülman, kendisinden 32 yaş küçük 28 yıllık eşi Feryal Gülman ile 3 yıl önce boşanmıştı.

Mahkeme, Feryal Gülman’a 20 milyon liralık boşanma tazminatı verilmesine karar vermişti. Tazminatı alamayınca icra takibi başlatan Feryal Gülman, bu defa eski eşi Kemal Gülman’ın oğlu Lemi Gülman ile adliyelik oldu.

Feryal Gülman, Gülman İnşaat Emlak Turizm Ticaret A.Ş’deki yüzde 40 hissesini gayri hukuki yollarla elinden almaya çalıştığı gerekçesiyle Kemal Gülman’ın oğlu Lemi Gülman hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Feryal Gülman, avukatı Emrullah Gözcü aracılığıyla sunduğu dilekçede özetle şunlara yer verdi: “Müvekkilin, Gülman İnşaat Emlak Turizm Ticaret A.Ş üzerinde yüzde 40 ortaklığı bulunmaktadır. Müvekkilim, Kemal Gülman’a 2013’te boşanma davası açtıktan sonra eski eşi, üvey çocukları Lemi Gülman, Jülyet Benbasat ve Çela Niyage ile husumet yaşamaya başlamıştır. Adı geçen kişiler, müvekkilin aile şirketlerindeki hisselerini ve haklarını yok saymıştır. Son olarak 10 yıldır bu şirketin genel kurul toplantı tutanaklarında ve şirket pay defterlerinde müvekkile ait gözüken yüzde 40 payın müvekkile yanlışlıkla kaydedildiğini, en başından beri yüzde 40 payın kendilerine ait olduğunu iddia etmişlerdir. Eski aile üyeleri, müvekkile ait hisseleri düzenledikleri sahte evrakla kendilerine devredildiğini iddia etmişlerdir.”

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CEZALANDIRILMALARINI TALEP EDİYORUZ

Avukat Emrullah Gözcü iddialarını şöyle sürdürdü: “Hisse senedinde o dönem yetkili olmayan Lemi Gülman tarafından atılan imza ile resmi evrakta sahtecilik eylemi gerçekleşmiştir. Bu sahte evrakın Lemi Gülman tarafından kardeşleri Jülyet Benbasat ile Çela Niyage’ye teslim edilmesi sonucunda müvekkilim şirket üzerindeki yüzde 40 hissesini kaybetmiştir. Lemi Gülman, yetkisiz olduğu dönemde sahte geçici hisse senedi düzenleyerek müvekkile ait yüzde 40 oranındaki hisse senedini babası Kemal Gülman ile kardeşlerinin üzerine geçirmiştir. Lemi Gülman ile diğer tespit edilecek şüpheliler, bu şekilde ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ile ‘Evrakta sahtecilik’ suçlarını işlemişlerdir. Şüpheliler hakkında dava açılmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi. Soruşturmayı yürüten savcılık, işinsanı Kemal Gülman ile çocukları Jülyet Benbasat, Çela Niyage ve Polat Gülman’ın ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırdı.

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20 MİLYON TL'LİK İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Feryal Gülman’ın 28 yıllık eşi Kemal Gülman’a açtığı boşanma davası, 8.5 yıl sonra 2021’de sonuçlanmış; mahkeme, Kemal Gülman’ın 60 milyon lira tazminat ödemesine hükmetmişti. Kemal Gülman, karara itiraz etmiş ve yeniden görülen dava Aralık 2022’de sonuçlanmış ve boşanma tazminatı 20 milyon liraya düşmüştü. Feryal Gülman, 2 yıl sonra 20 milyon liralık boşanma tazminatını alamadığı için Kemal Gülman hakkında icra takibi başlatmıştı.

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