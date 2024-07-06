'Boşanma' iddialarına sitem etti: Ayrılık değil, mutluluk gözyaşları

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BOŞANMA DEDİKODUSU



Pop müziğin ünlü ismi Bengü bir konserinde “Ağla Kalbim” şarkısını seslendirirken gözyaşlarına engel olamamış, ardından şarkıcının eşi Selim Selimoğlu’yla ayrılığın eşinde olduğuna dair haberler çıkmıştı. Fizy platformunda yayınlanan, Kaan Ölker’in sunduğu “Popcast” programına konuk olan Bengü, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

SADECE ONA MI AĞLANIR?



Konserindeki kalabalığın şarkısına hep bir ağızdan eşlik etmesi karşısında duygulandığını dile getiren Bengü şöyle konuştu: “40 bin kişi hep bir ağızdan şarkımı söylüyor, büyük bir mutluluğun gözyaşlarıydı onlar. Şuna üzüldüm; bir kadının gözyaşları sadece boşanmada ya da bir evlilik bittiğinde mi olmalı? Bir kadın mutluluktan da ağlamalı. Neden millet olarak buna yoruyoruz?”

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Hayatımın ödülü

Bengü, iki çocuğunun babası Selim Selimoğlu için “Hiç beklemediğim bir anda geldi ve gelişti her şey. Yalnızlığımın ve hayatımın ödülü eşim ve ailem oldu. Allah kalbime göre verdi gerçekten” dedi.