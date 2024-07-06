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'Boşanma' iddialarına sitem etti: Ayrılık değil, mutluluk gözyaşları

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#Bengü#Selim Selimoğlu#Ağla Kalbim
Boşanma iddialarına sitem etti: Ayrılık değil, mutluluk gözyaşları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 08:11

Konserinde “Ağla Kalbim” şarkısını ağlayarak söyleyen Bengü, bu durumun ‘eşinden boşanacağı’ şeklinde yorumlanmasına sitem etti: “Bir kadın mutluluktan da ağlamalı. Neden millet olarak buna yoruyoruz?”

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BOŞANMA DEDİKODUSU

Pop müziğin ünlü ismi Bengü bir konserinde “Ağla Kalbim” şarkısını seslendirirken gözyaşlarına engel olamamış, ardından şarkıcının eşi Selim Selimoğlu’yla ayrılığın eşinde olduğuna dair haberler çıkmıştı. Fizy platformunda yayınlanan, Kaan Ölker’in sunduğu “Popcast” programına konuk olan Bengü, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Boşanma iddialarına sitem etti: Ayrılık değil, mutluluk gözyaşları

SADECE ONA MI AĞLANIR?

Konserindeki kalabalığın şarkısına hep bir ağızdan eşlik etmesi karşısında duygulandığını dile getiren Bengü şöyle konuştu: “40 bin kişi hep bir ağızdan şarkımı söylüyor, büyük bir mutluluğun gözyaşlarıydı onlar. Şuna üzüldüm; bir kadının gözyaşları sadece boşanmada ya da bir evlilik bittiğinde mi olmalı? Bir kadın mutluluktan da ağlamalı. Neden millet olarak buna yoruyoruz?”

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Hayatımın ödülü

Bengü, iki çocuğunun babası Selim Selimoğlu için “Hiç beklemediğim bir anda geldi ve gelişti her şey. Yalnızlığımın ve hayatımın ödülü eşim ve ailem oldu. Allah kalbime göre verdi gerçekten” dedi.

Boşanma iddialarına sitem etti: Ayrılık değil, mutluluk gözyaşları

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#Bengü#Selim Selimoğlu#Ağla Kalbim

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