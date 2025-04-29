Boşanma haberleriyle gündemdeydiler... Anıl Altan eşi Pelin Akil'i yalnız bırakmadı

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Yönetmen koltuğunda Ekin Pandır’ın oturduğu, kadrosunda Beren Gökyıldız, Pınar Altuğ, Sefo, Jennifer Boyner, Mehmet Aybars Kaya ve Beyti Engin’in yer aldığı “Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları” 2 Mayıs’ta vizyona giriyor. Filmin galası önceki akşam Kanyon AVM’de yapıldı.

Filmde iki çocuk annesi Aysun karakterini canlandıran Pınar Altuğ , “Köstebekgiller hayatımızın parçası olan bir projeydi. Şimdi onunla birlikte ‘ata tohumu’ kadar önemli bir konuyu çocuklara anlatacağımız için çok mutluyum” dedi.

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‘Süslü’ karakterini seslendiren Pelin Akil, “Filmde sadece sesimle olsam da oyuncu arkadaşlarım kadar heyecanlıyım. Filmdeki şarkıyı tam bir köstebek gibi söyledim. Sefo ile kendi sesimle de şarkılar söylemek isterim” diye konuştu. Ünlü oyuncu, müzik sektöründe adından daha fazla söz ettirmeyi istediğini de açıkladı: “Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Artık müziğe daha fazla atılmak istiyorum.”

Sefo da “Çocuklarla güzel bir filmde buluşmaktan çok mutluyum. Benim için bir ilk oldu, umarım devamı gelir” açıklamasını yaptı. Ünlü rap’çi, aşk sorularına yanıt verdi. Sefo, “Aşkı nerede kaybettin?” sorusu üzerine “Ben de bilemiyorum ki, bilsem orayı arayıp bulacağım. 1.5-2 yıldır hayatımda aşk yok. Ama böyle de mutluyum” dedi.

EŞİNİN YANINDA



Boşanacakları iddia edilen Pelin Akil ve Anıl Altan galada bir aradaydı. Çift, geceye ikiz kızlarıyla birlikte katıldı. Altan, ayrılık haberleriyle ilgili yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

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