Benim bir kocam var... O haberler canımı sıkıyor!

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Alina Boz, “Sizden bir ricam var; ne olur beni artık tek çekmeyin. Benim bir kocam var, onunla çekerseniz sevinirim” dedi. Evirgen ise ayrılık dedikodularıyla ilgili sıkıntısını dile getirdi: “İnternette saçma sapan haberler dolaşıyor, ‘Umut’la Alina boşanıyor’ gibi. Görünce canım sıkılıyor.” (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

İşini ciddiye alan boyacılar

Sezen Aksu, uzun yıllardır her yazını geçirdiği Bodrum-Gümüşlük’ten yeni bir ev satın aldı.

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Ünlü sanatçı, evini boyamak için yakın dostlarıyla birlikte kolları sıvadı. Sanatçıya Sertab Erener ve Sibel Algan da yardımcı oldu. Sertab Erener, pencere ve kapıları boyadıkları sırada çekilen fotoğraflarını Instag-ram’da “Biz boyacılar işimizi ciddiye alırız. Sezen’im ile bugünlerde böyleyiz” notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncunun bebek heyecanı

REKLAMCI Emre Yetkin’le evli olan ve ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Burcu Biricik önceki gün kızı için alışverişteydi. Ünlü oyuncu, elinde bir listeyle mağazaları dolaştı, aldığı ürünleri tek tek işaretledi.

Biricik alışveriş sonrası arkadaşları Aydan Taş, Ecem Özkaya ve Elit Andaç Çam’la bir araya geldi. Keyifli bir akşam geçiren ekip, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Türkan Şoray kanunum yoktu

NEVRA Serezli, “Aramızda Kalmasın” programında ‘kıskançlık’ hakkında konuştu.

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Usta oyuncu, genç meslektaşı Nilsu Berfin Aktaş’ın öpüşme sahnesi yüzünden sevgilisi Hakan Aydın tarafından terk edildiği iddiası üzerine şöyle dedi: “Çocuğun yaptığı saçma. Kız rolünü mü yapmasın? Mühim olan, rol bittikten sonra devamının olmaması. Boşuna kıskançlık yapmış. Dünya kadar film çevirdim, hiç bana öpüşme sahnesi denk gelmedi. Türkan Şoray kanunum yoktu ama bana hiç denk düşmedi.” Sanatçı, “Eşiniz Metin Bey’le bu konuyu konuşmuş muydunuz?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Hayır ama Metin hep rol icabı öpüşürdü. Aklımıza bile gelmezdi bu konuyu konuşmak.”

Ispanak tarifi aldı

DÜNYA sinemasının önemli yönetmenlerinden Wim Wenders ve Japonya’nın ünlü oyuncularından Koji Yakusho, 43. İstanbul Film Festivali’nin onur konuğu olarak geldikleri İstanbul’da Türk yemeklerinin tadına baktı.

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“Perfect Days” filminde birlikte çalışan iki ünlü isim, katıldıkları etkinliğin ardından kendilerine eşlik eden ekiple beraber Tarihi Mısır Çarşısı’ndaki Pandeli Restoran’da yemek yedi. Wenders ile Yakusho’nun masasına enginar, yaprak sarması, tarama, dönerli börek, kağıtta levrek, piliç külbastı, ıspanak püresi, vişneli tirit ve bademli kurabiye servis edildi. Yemeğin ardından restoranın işletme müdürü Özay Çınar’la sohbet eden Wim Wenders, çok beğendiği ıspanak püresinin tarifini istedi. (Sayım ÇINAR)