Boşanma davasında velayet krizi... Mauro Icardi: Wanda Nara mitomani hastası

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Icardi geçtiğimiz günlerde kızlarını görmeye gitmiş, Nara ile büyük bir tartışma yaşamıştı. Olayın ardından Nara’nın avukatı,

Icardi’nin agresif tavırlarını kayda alıp şikâyette bulunduklarını açıkladı. Savcılık, futbolcu hakkında taciz ve şiddet suçlamalarıyla işlem başlatırken, mahkeme kızların anneleriyle kalmasına ve Icardi’nin eve girmemesine karar verdi.



BANA YALANCI DİYENLER KAYBOLDU



Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklama yapan Icardi, Wanda Nara’nın mitomani (patolojik yalan söyleme) hastası olduğunu öne sürdü:

“Bana öyle geliyor ki boşanmada bana yalancı diyenler ya ortadan kayboldu ya da 1 hafta önce söylenen yalanları nasıl tersine çevireceğini bilmiyor. Boşanmak istemediğim için bunu yaptığımı söyleyenlerin tartışmaları bitmiş gibi mi görünüyor yoksa? Mitomani hastalarını ifşa etmek için birkaç gün sessizce beklemek istedim. Kızlarıma zarar veren herkesin maskelerini düşürmek için son ana kadar savaşacağım. Sabredin prenseslerim, az kaldı, her şey düzelecek.”

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