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Boşanma davasında velayet krizi... Mauro Icardi: Wanda Nara mitomani hastası

Güncelleme Tarihi:

#Mauro Icardi#Wanda Nara#Velayet Krizi
Boşanma davasında velayet krizi... Mauro Icardi: Wanda Nara mitomani hastası
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 11:00

GALATASARAYLI futbolcu Mauro Icardi ile Wanda Nara’nın olaylı boşanma davasında velayet krizi yaşanıyor.

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Icardi geçtiğimiz günlerde kızlarını görmeye gitmiş, Nara ile büyük bir tartışma yaşamıştı. Olayın ardından Nara’nın avukatı,
Icardi’nin agresif tavırlarını kayda alıp şikâyette bulunduklarını açıkladı. Savcılık, futbolcu hakkında taciz ve şiddet suçlamalarıyla işlem başlatırken, mahkeme kızların anneleriyle kalmasına ve Icardi’nin eve girmemesine karar verdi.

BANA YALANCI DİYENLER KAYBOLDU

Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklama yapan Icardi, Wanda Nara’nın mitomani (patolojik yalan söyleme) hastası olduğunu öne sürdü:

“Bana öyle geliyor ki boşanmada bana yalancı diyenler ya ortadan kayboldu ya da 1 hafta önce söylenen yalanları nasıl tersine çevireceğini bilmiyor. Boşanmak istemediğim için bunu yaptığımı söyleyenlerin tartışmaları bitmiş gibi mi görünüyor yoksa? Mitomani hastalarını ifşa etmek için birkaç gün sessizce beklemek istedim. Kızlarıma zarar veren herkesin maskelerini düşürmek için son ana kadar savaşacağım. Sabredin prenseslerim, az kaldı, her şey düzelecek.”

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Boşanma davasında velayet krizi... Mauro Icardi: Wanda Nara mitomani hastası

Mauro Icardi, kızlarına şöyle seslendi: “Bizi birleştiren sonsuz sevgiyi hiçbir şey söndüremez. Yakında yeniden birbirimize sarılacak, korkusuzca gülecek ve hak ettiğimiz mutluluğu yaşayacağız. Her zaman sizin için savaşacağım

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#Mauro Icardi#Wanda Nara#Velayet Krizi

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