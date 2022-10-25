Boşanma davası açmışlardı... Ünlü oyuncu ve eşinden sürpriz karar

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2017’de evlenen ve bir kızları bulunan çift ayrılık kararı almış, oyuncu İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle boşanma davası açmıştı.

İlk duruşmada Çetin Altay’ın avukatı, “Taraflar terapiste gitmeye karar vermiştir, duruşmanın ertelenmesini istiyoruz” dedi.

Mahkeme, duruşmayı 1 ay sonrasına erteledi.

UMARIM HER ŞEY DÜZELİR

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu Çetin Altay, sorular üzerine şöyle demişti:



“Maalesef doğru. Herkes çok şaşırdı, biz de çok şaşırdık. İyiydik aslında. Atlatacağız bunu da. İlk duruşmaya kızımın ateşi çıktığı için katılamadık. Kıymetli eşimi üzmek istemem. Umarım her şey düzelir.”