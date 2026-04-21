Boşanma anlaşmasının detayları ortaya çıktı... İrem Helvacıoğlu kızına kendi soyadını verdi

Haberin Devamı

İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar’ın boşanma protokolüyle ilgili detaylara Hürriyet ulaştı. 2024’te evlenen ve 2025’in ekim ayında kızları Sora’yı kucaklarına alan oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar, geçtiğimiz günlerde anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Evlilikleri tek celsede biten çiftin 6 aylık kızları Sora’nın velayeti anneye verildi. Dava süresince avukatlığını Kübra Nur Aslan’ın yürüttüğü Helvacıoğlu, kızına kendi soyadını verebilmek için boşandığı eşiyle anlaştı. Kaspar’ın herhangi bir nafaka veya tazminat ödememek karşılığında kızına ‘Helvacıoğlu’ soyadının verilmesini kabul ettiği öğrenildi.

Haberin Devamı

‘Okul masrafına karışmam’ deyince

İddiaya göre; soyadı krizi bir restleşmeden doğdu. Kaspar, ayrılık sürecinde oyuncuya “Tazminat ve nafaka ödemem, çocuğun okul masrafına da karışmam” dedi.

Bunun üzerine Helvacıoğlu “O zaman soyadını da verme” diyerek rest çekti. İşletmeci “Olur” yanıtını verince de boşanma protokolüne çocuğun soyadıyla ilgili madde dahil edildi.

TÜLİN VE IŞIN DA DEĞİŞTİRDİ

Tülin Şahin ve Işın Karaca da çocuklarına kendi soyadlarını vermişti. Tülin Şahin, Portekizli işadamı Pedro de Noronha’dan dünyaya gelen, nüfusta ‘Siena Maria Leyla Do Carmo De Noronha’ olarak kayıtlı kızının adını ‘Siena Leyla Şahin’ olarak değiştirmek için mahkemeye başvurdu, 6 yıl süren dava geçen mart ayında Şahin’in lehine sonuçlandı.

Işın Karaca da eski eşi Sedat Doğan’dan olan kızı Mia’ya 2018 yılında mahkeme kararıyla kendi soyadını verdi. Sedat Doğan’ın adı o dönem hırsızlık ve dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelmiş, Işın Karaca kızının bu olaylardan etkilenmemesi adına soyadının değiştirilmesini talep etmişti.