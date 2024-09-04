Boşandıktan 20 gün sonra yeni aşkını ilan etmişti... Eski eşler Rüştü Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız bir arada

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Oyuncu Rüştü Onur Atilla, Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliğini ani bir kararla bitirmiş, boşandıktan 20 gün sonra da Nez ile ilişkisini ilan etmişti.

Eleştirilerin odağı haline gelen Rüştü Onur Atilla'nın mutluluğu kısa sürdü. Nez, sosyal medya hesabından ayrıldıklarını duyurdu.

Eski eşler bir arada

Rüştü Onur Atilla, önceki gün eski eşi ile bir araya geldi. Oğullarını birlikte okula götüren çiftten Sinem Ayyıldız, fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı:

"Daha var dediğim gün gelmiş, Kemal'im okula başlamış... Hayat sana hep güzellikler getirsin canım oğlum"

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Sinem Ayyıldız'ın yorumlar çok konuşulmuştu

Sinem Ayyıldız'ın boşandıktan sadece 20 gün sonra yeni aşkını ilan eden eski eşi için ne yorum yapacağı merek konusuydu. Ayyıldız sessizliğini sosyal medyada bozdu.

Sinem Ayyıldız bir takipçisinin 'Sen o kadar çileyi çek, 2 çocuk ver aslan gibi. Tüm zorlukları, parasızlıkları birlikte aş. O gelsin, en rahat zamanda başkasını taksın koluna. Aşırı korkunç ve acımasız. Hiç üzülmeyin. Değerinizi zamanı gelince anlayacak. Yanınızdayız" yorumuna "Değerim anlaşılmasın, herkes hak ettiğini yaşasın yeter" sözleriyle karşılık verdi.

Sinem Ayyıldız'ın bazı takipçilerine verdiği yanıtlar da dikkatlerden kaçmadı.

*Güçlü kalabilmeme sebep samimi yorumlar bunlar. Herkes hak ettiğini yaşayacak. İnanıyorum.

* İfade edemediğinizi düşünseniz de ben dahil herkes her şeyi gayet net anlayabiliyor.

*Hayat hangi organın nerede, nasıl kullanılacağını istemeseniz de öğretiyor. Merak etmeyin





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2014 yılında hayatlarını birleştiren çiftin ilk çocukları Kemal 2018'de, ikinci bebekleri Uygar ise 2021 yılında dünyaya gelmişti. Lise aşkıyla evlendiğini her seferinde söyleyen Atilla evlilik yıl dönümünde eşi için " Evlenmeden önce çekilse de en sevdiklerimden biri diye bu fotoğrafı paylaşasım geldi yine. Burada çocuklar yok, nikah yok, arabamız yok, param yok, akbilimi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye " paylaşımı yapmıştı.