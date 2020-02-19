Boran Kuzum kimdir nereli ve kaç yaşında? Boran Kuzum'un oynadığı diziler

Boran Kuzum, 1 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Üniversitesi eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı'nda tamamladı.

Televizyon dünyasına ilk adımını 2015 yılında "Analar ve Anneler" dizisiyle atmıştır. Analar ve Anneler'de eczacı kalfası rolünü canlandırmış, Binnur Kaya, Okan Yalabık ve Hazar Ergüçlü gibi oyuncularla birlikte çalışmıştır.

Muhteşem Yüzyıl: Kösem kadrosunda I. Mustafa karakteriyle yer alan oyuncu bu dizide Beren Saat, Ekin Koç ve Aslıhan Gürbüz gibi oyuncularla birlikte rol almış ve ilk kez geniş kitlelerce tanınmıştır. Esas çıkışını Kanal D ekranlarında yayınlanan, Millî Mücadele yıllarının anlatıldığı "Vatanım Sensin" dizisinde oynadığı "Leonidas Papadopoulos" karakteri ile yapmıştır.

Dizi devam ederken genç oyuncu Cingöz Recai filminde ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 21. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında da sahnelenen ve açılış oyunu olarak yer alan, Pürtelaş Tiyatro'nun sahnelediği Martı oyununda “Treplev” karakterini canlandırmıştır.

Genç oyuncu son olarak, Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi The Protector'un (Hakan: Muhafız) 2. sezonu ile dizinin kadrosuna dahil oldu.