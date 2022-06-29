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Boğaz'da Sefo ile rap rüzgarı!

#Sefo#Rap#Kuruçeşme
Boğazda Sefo ile rap rüzgarı

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production organizasyonu ile gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam rap müziğin sevilen ismi Sefo’yu ağırladı.

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Kuruçeşme Açıkhava sahnesi, rap müziğin hit şarkılarına imza atan Sefo’nun hayranlarıyla muhteşem buluşmasına tanıklık etti. Son zamanlarda müzik dünyasını kasıp kavurduğu “Bilmem Mi” şarkısıyla açılış yapan Sefo, konseri boyunca sözü ve müziği kendisine ait şarkılarını sevenleriyle hep birlikte söyledi.

RAP MÜZİĞİN YILDIZ İSİMLERİ SEFO’YU YALNIZ BIRAKMADI

İlk defa Kuruçeşme Açıkhava’da konser veren Sefo’yu dostları da yalnız bırakmadı. 362 Tuzak oluşumundan dostları Lukhan ve Jako’yu sahnesinde ağırlayan Sefo daha sonra Revart ile “Yarım Kalır” ve Yase ile “Başa Sar” şarkısında buluştu. Sefo, rap müziğin yıldız isimleriyle birlikte sergilediği performanslarla geceye damga vurdu.

Boğazda Sefo ile rap rüzgarı



“KRALLARIN KRALI”

Sefo’nun her yaş grubundan rap müzik tutkunlarıyla buluştuğu gecede özellikle aileleriyle birlikte gelen küçük hayranları en ön sıradan rap yıldızının şarkılarıyla doyasıya eğlendi. Sefo, konserin ilerleyen dakikalarında küçük hayranlarından “Kralların Kralı” notuyla gelen resimleri sahnesinde kabul etti. Hayranlarının çizdikleri resimlerde kral taçları dikkat çekerken Sefo, resimlerini DJ kabinine asarak sergiledi.

RAP’Çİ SEFO’DAN DİKKAT ÇEKEN POP MÜZİK YORUMU

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Sefo Kuruçeşme Açıkhava’da ilk kez konser verdiğini belirterek “Heyecanlı bir kalabalık var. Biletleri tüketmişiz. Heyecanlıyım…” sözleriyle sevenlerinin yoğun ilgisi karşısında duyduğu mutluluğu paylaştı. Genç neslin rap müziğe olan ilgisi üzerine de konuşan Sefo, “Süper, gençlerin gözlerinden öpüyorum. Evet, şu an bir rap trendi var. Sevinçliyiz, mutluyuz. İnsanlar istedikleri müziği dinliyorlar” dedi. Rap müzikten sonra pop müziğin düşüşe geçtiği düşüncesine katılmadığını söyleyen Sefo, “İyi şarkı her zaman tutuyor. Pop şarkılar var, güzel şarkılar tutuyor. Şarkı iyi olduktan sonra sıkıntı yok. Pop, rap, rock… Tür fark etmiyor. İnsanlar beğendikleri şarkıları dinliyor” sözleriyle gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

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Boğazda Sefo ile rap rüzgarı

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