Boğaz'da Rafet El Roman ve Aşkın Nur Yengi'den müzik ziyafeti!

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Boğaz’ın büyülü atmosferinde, Rafet El Roman ve Aşkın Nur Yengi’yi buluşturan muhteşem İstanbul akşamında konser saatinden önce başlayan yağmur müzikseverlere engel olmadı. İkilinin sevenleri Kuruçeşme Açıkhava’yı tıklım tıklım doldururken sahneye ilk çıkan isim Rafet El Roman oldu.

“FERDİ TAYFUR İLE DÜET YAPMAK İSTERİM”

Rafet El Roman, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Son günlerde çok konuşulan Ferdi Tayfur taklidinin sorulması üzerine “Çocukluğumda bir Ferdi Tayfur hayranıydım ve sesimin yanıklığını da ona benzetirlerdi. Zaman içinde onu taklit etmeye de çalıştım. Yaşayan bir efsanedir Ferdi Tayfur. İnşallah bir gün yine karşılaşırız. Aslında çok da isterdim onunla güzel bir çalışma yapmak ama kendisini nasıl hissediyor, şu an sağlık durumu nedir tam haberdar değilim.” sözleriyle usta sanatçıyla düet yapmak istediğini belirtti.

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Türk Pop Müziği’nin romantik sesi Rafet El Roman Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde hayranlarına Ferdi Tayfur’un sesiyle seslendi. Zaman zaman kendi yorumuyla zaman zaman Ferdi Tayfur gibi söylediği “Ben de Özledim” şarkısı geceye damga vurdu.

BİR SAHNE İKİ YILDIZ

Konserin ikinci yarısı güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla Aşkın Nur Yengi sahnedeydi. “Yağmura rağmen buradasınız, biz de 90’ların en güzel şarkılarıyla buradayız” sözleriyle sevenlerini selamlayan Aşkın Nur Yengi müzikseverleri çok bekletmeden Rafet El Roman’ı davet etti. 2000 yılında birlikte düet yaptıkları “Peşindeyim” şarkısıyla nostaljik anlara imza atan ikili, Fesuphanallah ile karşılıklı döktürdü, Samanyolu düetiyle mest etti.

AŞKIN NUR YENGİ’DEN HARUN KOLÇAK DÜETİ

Aşkın Nur Yengi şarkıları, dansları ve enerjisiyle unutulmayacak anlara imza attığı konserinde 2017 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Harun Kolçak’ı “Ben meslek hayatımda bir sürü arkadaşımla aynı sahneyi paylaştım, albümler yaptım. Ama biri var ki hepimiz onu çok sevdik. Hâlâ şarkıları dillerimizde... Harun Kolçak...” sözleriyle andı. Aşkın Nur Yengi’nin, “Bile Bile” şarkısını seslendirdiği dakikalarda bir anda duyulan Harun Kolçak sesi deyim yerindeyse tüyleri diken diken etti. Aşkın Nur Yengi, Harun Kolçak’ın barkovizyona verilen görüntüleri ve Kuruçeşme Açıkhava’da yankılanan sesiyle binlerce kişiye duygu dolu anlar yaşattı.