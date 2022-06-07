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Boğaz'da Melek Mosso rüzgarı

#Melek Mosso#Demirören Medya Grubu#Paraf Açıkhava Konserleri
Boğazda Melek Mosso rüzgarı

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production organizasyonu ile gerçekleşen Paraf Açıkhava Konserleri önceki akşam Melek Mosso’nun enerjisiyle doldu taştı.

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Müzik dünyasının kendine has tarzı ve güçlü yorumuyla fark yaratan ismi Melek Mosso Kuruçeşme gecesinde sevenlerine “Canlarım hoş geldiniz. Ne kadar güzel bir akşam Boğaz’a karşı, sizlere karşı şarkı söylemek benim için her zaman çok güzel ve mutluluk verici oluyor. Soğuğa, rüzgâra karşı koyuyoruz. Yüreklerimizle ısıtacağız bu akşamı. 'Mosso'lanmaya hazır mısınız?” sözleriyle seslenerek coşku dolu bir karşılama yaptı. Karanfil şarkısıyla Kuruçeşme Açıkhava sahnesine adım atan Mosso; Doğum Günü, Gönül Gözü, Vursalar Ölemem şarkılarını ard arda söyleyerek müzik ziyafetini başlattı.

Boğazda Melek Mosso rüzgarı


MELEK MOSSO’DAN DANSA DAVET

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Keyifli hâlleri ve sınırsız enerjisiyle kendisine hayran bırakan Melek Mosso sahnesi boyunca zaman zaman kendisine eşlik eden dansçılarıyla zaman zaman da müziğin ritmine kapılarak tek başına yaptığı danslarıyla muhteşem sahne şovlarına imza attı. Enerjisi sahneden taşan Melek Mosso, “Bu gece dans edelim olur mu? İçimizden geldiği gibi” sözleriyle sevenlerini de dansa davet etti. Melek Mosso’nun davetine kayıtsız kalmayan müzikseverler koltuklarından kalktı, Mosso’nun kıpır kıpır şarkılarıyla coştu.

Boğazda Melek Mosso rüzgarı


DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

Konserin ilk yarısında hareketli şarkılarıyla herkesi oynatan Melek Mosso, ikinci yarısında slov şarkılarıyla tempoyu düşürdü. “Anneciğim ile birlikte söylerdik” dediği Keklik Gibi türküsünde kendine has yorumuyla adeta hayranlarını mest etti. Melek Mosso’nun türkü performansı müzikseverler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Boğazda Melek Mosso rüzgarı


 

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#Melek Mosso#Demirören Medya Grubu#Paraf Açıkhava Konserleri

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