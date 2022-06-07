Boğaz'da Melek Mosso rüzgarı

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Müzik dünyasının kendine has tarzı ve güçlü yorumuyla fark yaratan ismi Melek Mosso Kuruçeşme gecesinde sevenlerine “Canlarım hoş geldiniz. Ne kadar güzel bir akşam Boğaz’a karşı, sizlere karşı şarkı söylemek benim için her zaman çok güzel ve mutluluk verici oluyor. Soğuğa, rüzgâra karşı koyuyoruz. Yüreklerimizle ısıtacağız bu akşamı. 'Mosso'lanmaya hazır mısınız?” sözleriyle seslenerek coşku dolu bir karşılama yaptı. Karanfil şarkısıyla Kuruçeşme Açıkhava sahnesine adım atan Mosso; Doğum Günü, Gönül Gözü, Vursalar Ölemem şarkılarını ard arda söyleyerek müzik ziyafetini başlattı.



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Keyifli hâlleri ve sınırsız enerjisiyle kendisine hayran bırakan Melek Mosso sahnesi boyunca zaman zaman kendisine eşlik eden dansçılarıyla zaman zaman da müziğin ritmine kapılarak tek başına yaptığı danslarıyla muhteşem sahne şovlarına imza attı. Enerjisi sahneden taşan Melek Mosso, “Bu gece dans edelim olur mu? İçimizden geldiği gibi” sözleriyle sevenlerini de dansa davet etti. Melek Mosso’nun davetine kayıtsız kalmayan müzikseverler koltuklarından kalktı, Mosso’nun kıpır kıpır şarkılarıyla coştu.



Konserin ilk yarısında hareketli şarkılarıyla herkesi oynatan Melek Mosso, ikinci yarısında slov şarkılarıyla tempoyu düşürdü. “Anneciğim ile birlikte söylerdik” dediği Keklik Gibi türküsünde kendine has yorumuyla adeta hayranlarını mest etti. Melek Mosso’nun türkü performansı müzikseverler tarafından dakikalarca alkışlandı.

