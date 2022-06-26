Boğaz’da Hakan Altun Rüzgarı…

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Hakan Altun, biletleri günler öncesi tükenen konserinde hayranlarını “Burada bu konserde olan herkese çok teşekkür ediyorum.” Sözleriyle selamladı. Hakan Altun gece boyunca en sevilen şarkılarını müzikseverlerden oluşan dev korosuyla birlikte söyledi.

Dostlarla müzik ziyafeti…

Hakan Altun, unutulmaz şarkılarıyla müzik ziyafeti sunduğu gecede kendisini dinlemeye gelen dostlarını da sahnesinde ağırladı. Hakan Altun’un ilk olarak “kardeşten ötedir, Türkiye’deki en önemli besteci ve söz yazarlarından biridir. Onunla çocukluk arkadaşı olduğum için çok mutluyum” sözleriyle davet ettiği Ercan Saatçi “Kara Kışlar” şarkısıyla mest etti. Arabesk müziğin efsane isimlerinden Hakan Taşıyan da Altun’un müzik ziyafetinde yerini aldı. Taşıyan’ın “Güz Gülleri” isimli klasiğini seslendirdiği anlarda salonda alkış tufanı koptu. Hakan Altun’un “Her Sevda Bir Ölümmüş” şarkısının söz yazarı Ayhan Çakar’ı sahneye davet etmesiyle müzik ziyafeti ikiye katlandı. İkili düetleriyle geceye damga vurdu.



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Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Hakan Altun “Burası gerçekten İstanbul’un en güzel konser alanlarından birisi. Müzikseverlerin gösterdiği ilgiye de çok teşekkür ederiz. Günler öncesinden biletler tükenmiş. Herkesin keyif aldığı güzel bir konser olur inşallah.” Teşekkürü ile sözlerine başladı. Yıllar sonra ilk kez annesinin de konserine geldiğini belirten Hakan Altun, “Şimdi anne falan gelince heyecan artıyor tabi ki. Uzun zamandan beri gelmiyordu çünkü annem. Babam rahmetli olduğundan beri ilk defa bir konserimize geliyor. Onun da mutluluğu var tabi ki.” Sözleriyle heyecanını paylaştı. Hakan Altun’u Kuruçeşme Açıkhava konserinde annesiyle birlikte kardeşi, teyzesi ve kuzeni de yalnız bırakmadı.

