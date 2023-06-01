Boğaz'da görkemli düğün: Eda Ece ile Buğrahan Tuncer 21 Haziran'da evleniyor!

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Eda Ece önceki gün ablasıyla birlikte Nişantaşı’nda alışveriş yaptı. 21 Haziran’da Boğaz’daki Four Seasons Bosphorus'ta gerçekleşecek düğünü için hazırlıklara başladıklarını söyleyen ünlü oyuncu, “Ablamla ufak tefek şeyleri almaya geldik. Düğünle ilgili sürprizleri bozmak istemiyorum. Normal bir düğün olacak. Beğendiğim gelinliği de aldım” diye konuştu. (Behlül AYDIN)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

AMSTERDAM SOKAKLARINDA

Derya Uluğ, Hollanda turnesine çıktı. Uluğ, konser öncesi Amsterdam’daki turistik yerleri gezdi.

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Şarkıcıya, sevgilisi Asil Gök de eşlik etti. İkili, şehirde çekilmiş pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

CANLARIM

Onur Buldu önceki gün sosyal medya hesabından eşi Duygu Kozoğlu ve kızı Masal ile siyah beyaz pozlarını paylaştı.

Buldu, karenin altına “Canlarım” notunu düştü. Fotoğrafa birçok beğeni ve yorum geldi.

SEVGİLİYLE KUTLAMA

Tolga Sarıtaş, yeni yaşını sevgilisi Zeynep Mayruk ile kutladı. 32 yaşına basan oyuncunun pasta üflerkenki anlarını sevgilisi sosyal medya hesabından paylaştı.

Sarıtaş, Mayruk’u öperek mutluluğunu ifade etti.

EL ELE NİŞANTAŞI TURU

Oyuncu Sevcan Yaşar ve müzisyen eşi İrsel Çivit önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

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Geçen kasım ayında Fuat Paşa Yalısı’nda evlenen ikili, sokaklarda el ele gezdi. (Behlül AYDIN)

AŞK YOK, İŞ VAR

Cem Belevi önceki akşam Ataşehir Muamma adlı mekanda sahne aldı. Belevi, “Cemiyet” adını verdiği gazino kültürünü yansıtan programını müzikale çevirmek istediğini söyledi. Şarkıcı, ayrıca bir film de yapacağını dile getirdi: “Başıma gelen olaylardan senaryo yazıyorum. Çok komik şeyler oluyor. Herkesin şarkıcı olması çok komik zaten. Mesela berberim de şarkıcı olmak istiyor. Bunları anlatacağım bir film olacak.”

Cem Belevi ayrıca aşk hayatı hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: “İşimiz gücümüz o kadar yoğun ki… Başka bir şeye zaman da yok zaten küstürdüler. Aşk yok iş var. Kriterim yok, işime âşık yaşıyorum.”