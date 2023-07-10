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Boğaz’da Ajda Pekkan rüzgârı

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#Ajda Pekkan#Demirören Medya Grubu#Kuruçeşme
Boğaz’da Ajda Pekkan rüzgârı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 08:10

AJDA Pekkan, Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında üçüncü kez sevenleriyle buluştu.

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Önceki akşam sahneye çıkan Süperstar, 2.5 saat boyunca hit şarkılarını seslendirdi. Sanatçı, alanı dolduran sevenlerine “Benim için sevgili olan sizlersiniz. Kuruçeşme’de bir kez daha birlikte olmak beni çok mutlu ediyor” diye seslendi.

BU ŞARKI ÖZKAN UĞUR İÇİN

Ajda Pekkan, vefat eden usta sanatçı Özkan Uğur’u da andı. “Dünyalar tatlısı sevgili Özkan Uğur’la yol arkadaşlığımız vardı. Birlikte ağladık, güldük, şarkılar söyledik” diyen Pekkan, “Su Gibi” şarkısını Özkan Uğur’a ithafen seslendirdi.

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#Ajda Pekkan#Demirören Medya Grubu#Kuruçeşme

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