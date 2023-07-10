Boğaz’da Ajda Pekkan rüzgârı

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Önceki akşam sahneye çıkan Süperstar, 2.5 saat boyunca hit şarkılarını seslendirdi. Sanatçı, alanı dolduran sevenlerine “Benim için sevgili olan sizlersiniz. Kuruçeşme’de bir kez daha birlikte olmak beni çok mutlu ediyor” diye seslendi.



BU ŞARKI ÖZKAN UĞUR İÇİN



Ajda Pekkan, vefat eden usta sanatçı Özkan Uğur’u da andı. “Dünyalar tatlısı sevgili Özkan Uğur’la yol arkadaşlığımız vardı. Birlikte ağladık, güldük, şarkılar söyledik” diyen Pekkan, “Su Gibi” şarkısını Özkan Uğur’a ithafen seslendirdi.