×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Boğaz’da 90’lar rüzgârı

Güncelleme Tarihi:

#Şimdi 90’Lar Ekibi#Demirören Medya Grubu#Polat Yağcı
Boğaz’da 90’lar rüzgârı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 07:36

Şimdi 90’lar ekibi, Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam müzikseverlerle buluştu.

Haberin Devamı

Gecede Metin Özülkü, Eda Özülkü, Reyhan Karaca, Erdal Çelik, Jale, Ümit Sayın, Sibel Alaş, Hazal ve Ferda Anıl Yarkın sahneye çıktı.

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçılar, “90’lı yıllar hâlâ yaşıyor. Boğaz’da konser vereceğimiz için heyecanlıyız” dedi.

Daha sonra tek tek sahneye çıkan ekip, 90’lı yılların en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Boğaz’da 90’lar rüzgârı

Konserin sonlarına doğru sahnede buluşan sanatçılar, hep birlikte söyledikleri şarkılarla sevenlerine unutamayacakları bir gece yaşattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şimdi 90’Lar Ekibi#Demirören Medya Grubu#Polat Yağcı

BAKMADAN GEÇME!