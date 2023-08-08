Boğaz’da 90’lar rüzgârı

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Gecede Metin Özülkü, Eda Özülkü, Reyhan Karaca, Erdal Çelik, Jale, Ümit Sayın, Sibel Alaş, Hazal ve Ferda Anıl Yarkın sahneye çıktı.
Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçılar, “90’lı yıllar hâlâ yaşıyor. Boğaz’da konser vereceğimiz için heyecanlıyız” dedi.
Daha sonra tek tek sahneye çıkan ekip, 90’lı yılların en sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konserin sonlarına doğru sahnede buluşan sanatçılar, hep birlikte söyledikleri şarkılarla sevenlerine unutamayacakları bir gece yaşattı.