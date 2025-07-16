Boğaz âşıkları

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Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez’in aşkı doludizgin devam ediyor.

Wanda Nara ile olaylı evliliği sona eren Icardi, sevgilisiyle önceki gün Boğaz’da tekne turuna çıktı. Geleneksel Türk kahvaltısıyla güne başlayan âşıklar, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Sevgilisiyle romantik bir gün geçiren Mauro Icardi o anların fotoğraflarını sosyal medyasında da paylaştı. Ünlü futbolcu o paylaşımın altına “Boğaz, İstanbul, Türkiye” notunu düştü. Icardi ve Suarez’in romantik kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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