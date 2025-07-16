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Boğaz âşıkları

Güncelleme Tarihi:

#Mauro Icardi#China Suarez#İstanbul Boğazı
Boğaz âşıkları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 08:24

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez’in aşkı hız kesmeden devam ediyor. Çift, İstanbul’daki tatilleri sırasında çektikleri romantik fotoğrafları sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaştı.

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Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez’in aşkı doludizgin devam ediyor.

Boğaz âşıkları

Wanda Nara ile olaylı evliliği sona eren Icardi, sevgilisiyle önceki gün Boğaz’da tekne turuna çıktı. Geleneksel Türk kahvaltısıyla güne başlayan âşıklar, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Boğaz âşıkları

Sevgilisiyle romantik bir gün geçiren Mauro Icardi o anların fotoğraflarını sosyal medyasında da paylaştı. Ünlü futbolcu o paylaşımın altına “Boğaz, İstanbul, Türkiye” notunu düştü. Icardi ve Suarez’in romantik kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Boğaz âşıkları

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#Mauro Icardi#China Suarez#İstanbul Boğazı

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