Boğaz ağrısı ve burun tıkanıklığı olanlar dikkat!

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Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında son günlerde hastanelerde grip vakalarının artmasıyla domuz gribinin yayılması gündeme geldi.
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Salgının okullarda ve özellikle küçük yaştaki çocuklardan yetişkinlere de bulaşması herkesi korkutuyor. Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı konuyla ilgili canlı yayında salgınla ilgili yorumlarda bulundular.