Bodrum’da ünlü yağmuru

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Titanic Luxury Collection Bodrum’da düzenlenen etkinliğin konukları arasında Buçe Buse Kahraman, Melisa Döngel, Mert Yazıcıoğlu, Alp Navruz ve Yüsra Geyik de vardı. Ünlüler etkinlik öncesi deniz keyfi yaptı.
Laird’in deniz keyfi
Altın Küre’nin bu yıl ilk kez vereceği ‘Global İkon Ödülü’nü almak üzere Türkiye’ye gelen Sharon Stone, İstanbul’da 3 gün kaldıktan sonra oğlu Laird Stone’la birlikte Bodrum’a geçti. Laird Stone önceki gün Titanic Luxury Collection Bodrum’un plajında görüntülendi. 19 yaşındaki Stone, jet-ski ile denize açıldı.