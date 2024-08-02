Bodrum’da ünlü yağmuru

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Titanic Luxury Collection Bodrum’da düzenlenen etkinliğin konukları arasında Buçe Buse Kahraman, Melisa Döngel, Mert Yazıcıoğlu, Alp Navruz ve Yüsra Geyik de vardı. Ünlüler etkinlik öncesi deniz keyfi yaptı.

Buse Buçe Kahraman gün batımına doğru sevgilisi Kaan Akyıldız’la denize girdi. Akyıldız deniz keyfi sonrası oyuncuya havlusunu uzatırken objektife yansıdı.

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Yüsra Geyik düzgün fiziği ve siyah plaj kıyafetiyle sahilin dikkat çeken isimlerinden biriydi.

Uzun süre güneşlenen Melisa Döngel sıcaktan bunalınca kendini serin sulara attı. Siyah bir bikini giyen oyuncu düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Mert Yazıcıoğlu ve Alp Navruz plajda sohbet ederken görüntülendi.

Oteldeki etkinliğe katılanlar arasında Erkan Özkaya ile Volkan Bahçekapılı da vardı.

Laird’in deniz keyfi

Altın Küre’nin bu yıl ilk kez vereceği ‘Global İkon Ödülü’nü almak üzere Türkiye’ye gelen Sharon Stone, İstanbul’da 3 gün kaldıktan sonra oğlu Laird Stone’la birlikte Bodrum’a geçti. Laird Stone önceki gün Titanic Luxury Collection Bodrum’un plajında görüntülendi. 19 yaşındaki Stone, jet-ski ile denize açıldı.