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Bodrum’da ünlü yağmuru

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#Yüsra Geyik#Buçe Buse Kahraman#Mert Yazıcıoğlu
Bodrum’da ünlü yağmuru
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 08:20

Bodrum’da yapılan bir etkinlik ünlü isimleri bir araya getirdi.

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Titanic Luxury Collection Bodrum’da düzenlenen etkinliğin konukları arasında Buçe Buse Kahraman, Melisa Döngel, Mert Yazıcıoğlu, Alp Navruz ve Yüsra Geyik de vardı. Ünlüler etkinlik öncesi deniz keyfi yaptı. 

Bodrum’da ünlü yağmuru

Buse Buçe Kahraman gün batımına doğru sevgilisi Kaan Akyıldız’la denize girdi. Akyıldız deniz keyfi sonrası oyuncuya havlusunu uzatırken objektife yansıdı.

Bodrum’da ünlü yağmuru

Yüsra Geyik düzgün fiziği ve siyah plaj kıyafetiyle sahilin dikkat çeken isimlerinden biriydi.

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Bodrum’da ünlü yağmuru

Uzun süre güneşlenen Melisa Döngel sıcaktan bunalınca kendini serin sulara attı. Siyah bir bikini giyen oyuncu düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Bodrum’da ünlü yağmuru

Mert Yazıcıoğlu ve Alp Navruz plajda sohbet ederken görüntülendi.

Bodrum’da ünlü yağmuru

Oteldeki etkinliğe katılanlar arasında Erkan Özkaya ile Volkan Bahçekapılı da vardı.

Laird’in deniz keyfi

Altın Küre’nin bu yıl ilk kez vereceği ‘Global İkon Ödülü’nü almak üzere Türkiye’ye gelen Sharon Stone, İstanbul’da 3 gün kaldıktan sonra oğlu Laird Stone’la birlikte Bodrum’a geçti. Laird Stone önceki gün Titanic Luxury Collection Bodrum’un plajında görüntülendi. 19 yaşındaki Stone, jet-ski ile denize açıldı. 

Bodrum’da ünlü yağmuru


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#Yüsra Geyik#Buçe Buse Kahraman#Mert Yazıcıoğlu

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