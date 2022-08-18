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Ön balayının ilk durağı Bodrum!

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#Saruhan Hünel#Rabia Öztürk#Selen Görgüzel
Ön balayının ilk durağı Bodrum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 17:22

Ünlü oyuncu sevgilisine 1 milyon liralık yüzükle evlenme teklif etmişti..

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BODRUM'DA ÖN BALAYI

Oyuncu Saruhan Hünel, geçtiğimiz günlerde 1 milyon liralık yüzükle evlenme teklif ettiği sevgilisi Rabia Öztürk’le tatile çıktı.

Bodrum’a giden çift önceki gün Yalıkavak’taki Miya Beach’te görüntülendi.

Sevgililer, Bodrum’dan sonra tatile Çeşme ve Marmaris’te devam edecek. (Kamil SÜMER)

Ön balayının ilk durağı Bodrum

Kim demiş zirve yalnızdır

Selen Görgüzel, Fethiye tatillerinden karelerini sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Şarkıcı, tatil kombini ve fit vücudu ile dikkat çekti. Görgüzel, fotoğrafına “Kim demiş zirve soğuk ve yalnızdır diye” notunu yazdı.

Ön balayının ilk durağı Bodrum

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Leyla 3 yaşında

Seda Bakan ve müzisyen Ali Erel’in ilk çocukları Leyla, 3 yaşına bastı. Çift, kızlarına özel bir doğum günü partisi düzenledi. Davete Cemre Kemer de kızı Karla ile katıldı. Kemer, bu eğlenceli günden kareleri sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Biz de büyüdük, onlar da…”

Ön balayının ilk durağı Bodrum

 

Dengede durdu

Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, yeteneklerini buz kez denge aleti üzerinde denedi. Spor yaptığı sırada denge aletine çıkan oyuncu, zorlansa da sonunda dengede durmayı başardı. Atagül, bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Ön balayının ilk durağı Bodrum

Alışveriş stili

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli önceki gün İstinye Park’taydı. 

Öğle saatlerinde alışveriş turuna çıkan çift, el ele mağazaları dolaştı. Şefkatli, kovboy çizmeleri ve “İ” harfli kolyesiyle dikkat çekti.

Ön balayının ilk durağı Bodrum

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Nur Yerlitaş’ın son diktiği kostüm

Bülent Ersoy önceki akşam Gürcistan’ın Batum şehrinde sahne aldı. Sanatçı, merhum modacı Nur Yerlitaş’ın yaşarken kendisi için hazırlamış olduğu son kıyafeti 2 buçuk yıl sonra ilk kez giydi. Bülent Ersoy, sahne öncesi gözyaşları içinde şu sözleri söyledi: “Nur’um bak bu bana hazırlamış olduğun son kıyafetti. Bugüne kısmetmiş giymek. Seni çok özlüyorum.”

Ön balayının ilk durağı Bodrum

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#Saruhan Hünel#Rabia Öztürk#Selen Görgüzel

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