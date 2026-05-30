Bodrum'da hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'ın tedavisi sürüyor

#Reha Muhtar#Bodrum#Deniz Uğur
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2026 12:00

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gazeteci Reha Muhtar (66) önceki gün kalp yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Muhtar'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Gazeteci Reha Muhtar, önceki gün yaşadığı evde rahatsızlandı. Muhtar, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Oyuncu Deniz Uğur, sanal medya hesabından Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'da hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumlarını takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınızı esirgememenizi diliyoruz. Bu süreçte bize destek olan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Muhtar'ın kalp yetmezliği teşhisiyle tedavisinin sürdüğü belirtildi.

 

 

