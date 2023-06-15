Bodrum’da aşk... Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım tatilde!

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Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”nın Ceylin’i Pınar Deniz sezon finalinin ardından oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım’la Bodrum’da tatile çıktı.
Ünlü çift önceki gün Demircikoy’daki Amanruya adlı otelin plajında görüntülendi.
AYAĞINA MASAJ YAPTI
Kaan Yıldırım, şezlongda güneşlenen sevgilisini öpmelere doyamadı. Deniz’in ayaklarına masaj yapan Yıldırım’ın romantik halleri objektife böyle yansıdı.
Romantik dakikaların sonunda sevgililer birlikte denize girmek için iskeleye geldi.
SEVGİLİYE ÖZEL POZ
Pınar Deniz, iskeleden balıklama atlayış yapan sevgilisinin fotoğraflarını çekti.
Kaan Yıldırım’ın ardından iskeleden kendisini serin sulara bırakan ünlü oyuncu, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu serin sularda attı.