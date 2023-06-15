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Bodrum’da aşk... Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım tatilde!

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#Pınar Deniz#Kaan Yıldırım#Bodrum
Bodrum’da aşk... Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım tatilde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 08:16

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Amanruya otelin plajında görüntülenen oyuncu çiftin romantik anları objektife böyle yansıdı.

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Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”nın Ceylin’i Pınar Deniz sezon finalinin ardından oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım’la Bodrum’da tatile çıktı.

Ünlü çift önceki gün Demircikoy’daki Amanruya adlı otelin plajında görüntülendi.

Bodrum’da aşk... Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım tatilde

AYAĞINA MASAJ YAPTI

Kaan Yıldırım, şezlongda güneşlenen sevgilisini öpmelere doyamadı. Deniz’in ayaklarına masaj yapan Yıldırım’ın romantik halleri objektife böyle yansıdı.

Bodrum’da aşk... Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım tatilde

Romantik dakikaların sonunda sevgililer birlikte denize girmek için iskeleye geldi.

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SEVGİLİYE ÖZEL POZ

Pınar Deniz, iskeleden balıklama atlayış yapan sevgilisinin fotoğraflarını çekti.

Bodrum’da aşk... Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım tatilde

Kaan Yıldırım’ın ardından iskeleden kendisini serin sulara bırakan ünlü oyuncu, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu serin sularda attı.

Bodrum’da aşk... Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım tatilde

Bodrum’da aşk... Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım tatilde

Bodrum’da aşk... Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım tatilde

Bodrum’da aşk... Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım tatilde

Bodrum’da aşk... Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım tatilde

 

 

 

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#Pınar Deniz#Kaan Yıldırım#Bodrum

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