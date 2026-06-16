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Bodrum ünlüleri

Güncelleme Tarihi:

#Bodrum#Cansu Tosun#Esra Ruşan
Bodrum ünlüleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 12:23

Ünlü isimler Bodrum’daki bir araya geldi. Gün boyu sahilde vakit geçiren ünlüler, renkli görüntüler oluşturdu.

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Cansu Tosun, Esra Ruşan ve Meriç Aral deniz üzerindeki board’ların üzerinde sohbet etti. Aral, board üzerinden yaptığı estetik atlayışla objektife yansıdı.

Bodrum ünlüleri

Ivana Sert’e eşi Sezer Demirci eşlik etti.

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Bodrum ünlüleri

Umut Eker, arkadaşıyla deniz keyfi yaptı.

Bodrum ünlüleri

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#Bodrum#Cansu Tosun#Esra Ruşan

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