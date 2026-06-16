Bodrum ünlüleri

Tolga BOZDUMAN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 12:23
Ünlü isimler Bodrum’daki bir araya geldi. Gün boyu sahilde vakit geçiren ünlüler, renkli görüntüler oluşturdu.
Cansu Tosun, Esra Ruşan ve Meriç Aral deniz üzerindeki board’ların üzerinde sohbet etti. Aral, board üzerinden yaptığı estetik atlayışla objektife yansıdı.
Ivana Sert’e eşi Sezer Demirci eşlik etti.
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