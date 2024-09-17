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Bodrum-İstanbul uçağında kedi kavgası... Dilan Çıtak karakolluk oldu

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#Dilan Çıtak Tatlıses#Bodrum#Kedi Kavgası
Bodrum-İstanbul uçağında kedi kavgası... Dilan Çıtak karakolluk oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 15:59

TÜRK Hava Yolları’nın (THY) Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta bulunan İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile kedisi için kendisini uyaran kabin memuru karakolluk oldu. Uçak İstanbul Havalimanı’na iniş yapmasının ardından kabin memurları, Dilan Çıtak Tatlıses’ten şikayetçi oldu.

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Olay, dün gece Türk Hava Yolları’nın (THY) Bodrum - İstanbul seferini yapan uçağında meydana geldi. Sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Bodrum’dan İstanbul’a gelen THY uçağına bindi.

Uçak İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada Dilan Çıtak Tatlıses’e ait olduğu öğrenilen kedi miyavlamaya başladı. B

unun üzerine Tatlıses, kediyi pusetten çıkarıp kucağına aldı. Uçağın İstanbul Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada kabin memuru Tatlıses’i kediyi pusete koyması konusunda uyardı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü.

Olay nedeniyle pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak Tatlıses’ten şikayetçi oldu. Taraflar polis eşliğinde karakola götürüldü.

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Dilan Çıtak Tatlıses burada verdiği ifadenin ardından havalimanından ayrıldı.

THY KARA LİSTEYE ALDI

Dilan Çıtak Tatlıses'in, havayolu şirketi tarafından kara listeye alındığı öğrenildi.

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#Dilan Çıtak Tatlıses#Bodrum#Kedi Kavgası

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