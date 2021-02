Bob Ross kimdir, ne zaman öldü?

Amerika Birleşik Devletleri'nden ressam ve televizyoncu Bob Norman Ross, 29 Ekim 1942 tarihinde dünyaya geldi. Yarım saat içinde doğa resimleri yaptığı, uzun yıllar devam eden Resim Sevinci programıyla tanınmıştır.

14 yaşındayken babasının marangozhanesinde çalışırken sol işaret parmağının bir kısmını kaybetti ve okulundan da ayrıldı. 18 yaşında ABD Hava Kuvvetlerine katıldı, Uzman çavuş rütbesine yükseldi. Bir dönem görevi için Alaska'ya gitti ve burada doğanın güzelliğine hayran olarak resim çizmeye başladı. Askerden emekli olduktan sonra kimseye sert davranmayacağına ve bağırmayacağına dair kendine söz verdi.

1970'lerde ressam Bill Alexander 'in geliştirdiği wet-on-wet painting tekniğini çok severek kullanmaya başladı. Bu teknikte hem boyanın kendisi hem de tuval ıslaktı ve resimler çok daha hızlı bir şekilde bitirilebiliyordu. Sürekli Bill'in The Magic of Oil Painting programını izlemekteydi. Daha sonra onun himayesinde çalışmaya başladı ve Resim Sevinci programına ilham oldu.

1982'de Walt ve Annette Kowalski Bob ile tanıştı. Çift Ross'un tekniğini çok sevdi ve bir program yapması için tanıdıkları yapımcılarla görüştüler. Ross'un programı beklenenden ciddi bir ilgi gördü. Her gün yüzlerce mektup alıyordu ve çoğu zaman insanlar ona yaşadıkları şehir ve köylerin fotoğrafını yollayıp bir sonraki bölümde resmini çizmesini rica ediyordu. Ross PBS Kanalında program yaparken para almıyordu. Çünkü bu kanal zaten devlet yardımı ve bağışlarla ayaktaydı. Ross bu süreçte maddi zorluklar çekti. Geçinmek için istemese de çizdiği resimleri satmaya başladı ama çizilen resimlerden gelen gelirin yarısını da kanala bağışlıyordu. Program yaparken ücret almıyor ve kanala para bağışlıyordu. Sonradan kendi adını taşıyan Bob Ross şirketini kurdu ve boyacılığı öğreten video kasetler, boya, fırça ve resim araç gereçleri satmaya başladı. Ayrıca kitapları çıkmıştı. Perma yaptırdığı kıvırcık saçları bir sembol haline gelmişti ve kendisi sonradan bu saç şeklinden bıksa da bu şekilde tanındığı için saçlarını değiştirmedi. Dünyada popülaritesi artığı için birçok ülkeye ziyaretler gerçekleştirdi. Ancak sağlığı da bu yıllar kötüleşmişti. Ömrünün sonlarına doğru MTV 'de çıkmaya başlamıştı maaş alıyordu ve kurduğu şirket de iyi para kazanmaya başlamıştı ama Ross'un sağlığı daha da kötüleşiyordu.

Programlarında her resmin 3 versiyonunu çiziyordu. Programdan önce ısınmak için bir versiyon, program sırasında bir tane ve programdan sonra bitiş jeneriğinde göstermek için bir versiyon oluyordu. Hazırladığı televizyon programları hâlâ dünya genelinde yayımlanmaktadır. Bugün şirketi hala faaliyette ve Netflix'te yayınlanan bölümlerden para alıyor. Ayrıca Youtube'daki Bob Ross kanalı da şirket tarafından yönetiliyor. Videoları birçok dile çevrildi ve birçok ülkede yayınlandı. Ross bu yayınlardan hiçbir şey kazanmadı.

Ressam, yakalandığı lenf bezi kanseri nedeniyle, 1995'te hayatını kaybetmiştir. Ross'un ölümünden sonra, Bob Ross Inc.'in mülkiyeti Kowalskis'e geçti. 3 kez evlenen Ross'un 2 oğlu vardı. Aile herhangi bir şekilde şirkette hak talep etmedi oğulları resimle ilgilenmedi. Bob Ross ailesi tarafından anılmadı.