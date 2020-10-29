Blazer ne demek? Blazer ceket nasıl giyilir?

Blazer, son yıllarda modayı yakından takip edenlerin olmazsa olmazlarından biri haline geldi. Blazer, genellikle metal düğmeleri olan ve bazen göğüs cebinde bir amblem bulunan spor bir ceket türüdür. Blazer ceketleri kesimlerine göre, kalıplı blazer ve rahat blazer olmak üzere ikiye ayrılır.



BLAZER CEKET NASIL GİYİLİR?



Blazer ceketler hem klasik tarzda hem de spor tarzda parçalarla tamamlanabilir. Bu özelliğiyle işte ve iş dışında rahatlıkla tercih edilebilir. Kot pantolonlar ve beyaz tişörtler gibi gündelik parçalar, blazer ceketlerle daha şık bir hale getirilebiliyor. Joker olarak birçok kombini bütünleyen kadın blazer ceketler, klasik formlarını modern çizgilerle tamamlıyor. Spor parçalarla bütünleşen blazer ceket modelleri ile zarif ve elegan bir duruş sergileyebilirsiniz.