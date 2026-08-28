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Bizimki aşk değil!

Güncelleme Tarihi:

#Harabe Filmi#Burcu Biricik#Burak Dakak
Bizimki aşk değil
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 07:00

“Harabe” filminde Burak Dakak’la başrolü üstlenen Burcu Biricik, çok konuşulan bu partnerliğe açıklık getirdi: “O yorumları yapanların içi rahat olsun; bu karakterler aşk yaşamıyor.”

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 Harabe filminin okuma provası önceki gün Şişli’deki Sürmeli Otel’de yapıldı. İlk kez bir araya gelen film ekibi, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Senem Bay, “Heyecan verici bir serüvene çıkıyoruz. Bu işe inanan ve yüreğini koyan herkese teşekkürler” dedi.

YAŞ FARKI YORUMLARINA GÜLDÜM

Burak Dakak’la partnerliği sosyal medyada gündem olan Burcu Biricik, konuya açıklık getirdi. “Canım Burak’la partnerliğimiz çok konuşulmuş. ‘Arada o kadar yaş farkı var, ne alaka bu çift’ demişler, çok güldüm” diyen oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

 “Sektörel anlamda da ‘partner’ dediğimiz; sadece ilişki yaşayan kadınla erkek değildir. Tabii ki duygusal bir durumumuz var ama bu aşk değil. O yorumları yapanların içi rahat olsun; öyle bir partnerlikten bahsetmiyoruz.” 

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Bizimki aşk değil


İLK DEFA KAMERA ARKASINDA OLMAK İSTEDİM

Filmin yardımcı yapımcılığını da üstlenen Burcu Biricik, heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

“Senem’in hayaline yoldaşlık ederek çıktığım yolda, şahane bir senaryo gördüm. Ve ilk defa bir işin sadece içinde değil, arkasında da durabilmeyi istedim. Çok heyecanlıyım.” Canlandıracağı Selin karakterini anlatan Biricik, “Deli bir karakter. İtalya’da yaşayan, insan hakları için çalışan bir aktivist” dedi.

Fatih rolünü üstlenen Burak Dakak da projenin başından beri hikâyeye katkı sunma motivasyonuyla çalıştığını belirterek “Çok heyecanlıyım, çok da mutluyum” diye konuştu.

Bizimki aşk değil


ULUSLARARASI KADRO

Filistinli ünlü oyuncu Maisa Abd Elhadi ile Lübnanlı ödüllü aktör Josef Akiki’nin de projede yer alacağı ilk kez okuma provasında açıklandı. İki oyuncu, “Harabe” için mutluluk ve heyecan duyduklarını dile getirdi.

Yapımcılığını Nida Karabol, Semih Hakyemez ve Senem Bay’ın üstlendiği film, İstanbul’da yolları kesişen üç yabancının hikâyesini kara mizahın eşlik ettiği bir anlatıyla beyazperdeye taşıyacak. 

 

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#Harabe Filmi#Burcu Biricik#Burak Dakak

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