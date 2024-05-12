Bizim halayla alakası yok!

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Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’na bağlı halk oyunları antrenörü aynı zamanda Yunan dansları eğitmeni Murat Keskin, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bu figürlerin bizim halaylarımızla bir alakası yok. Doğaçlama yapmışlar. Tamamen kendi oyunları da değil. Müziğin içinde kısa bir zurna var. Yunanlılar da Türk ve Arap müzik aletlerinden etkileniyor. Mendil sallama ise onlarda da var. Kuzey bölgelerinde çok kullanıyorlar. Ayrıca Suriye ve Libya gibi ülkelerde de halay var. Bizden alıntı olmuş diyemeyiz.”