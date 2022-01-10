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Bizim Ev dizisiyle tanınan Bob Saget hayata veda etti

#Bob Saget#Full House#Bizim Ev
Bizim Ev dizisiyle tanınan Bob Saget hayata veda etti

TV dünyasından acı bir haber geldi. Ülkemizde Bizim Ev adıyla gösterilen Full House adlı diziyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Bob Saget, 65 yaşında hayata veda etti.

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Full House'da canlandırdığı Danny Tanner karakteriyle, TV dünyasının unutulmazları arasına giren Saget, pazar günü Florida'daki Orlando kentinde kaldığı otel odasında cansız bir halde bulundu. Saget'in ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Bizim Ev dizisiyle tanınan Bob Saget hayata veda etti

Orlando polisi yapılan ilk incelemede, aktörün cinayete kurban gittiğine ya da uyuşturucu kullandığına dair bir işaret olmadığını açıkladı.

Bizim Ev dizisiyle tanınan Bob Saget hayata veda etti

Tecrübeli bir stand-up komedyeni olan Saget son olarak ABD çapında turneye çıkmış, Cumartesi günü Florida'da Jacksonville kentinde sevenleriyle buluşmuştu.

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#Bob Saget#Full House#Bizim Ev

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