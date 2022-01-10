Bizim Ev dizisiyle tanınan Bob Saget hayata veda etti

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Full House'da canlandırdığı Danny Tanner karakteriyle, TV dünyasının unutulmazları arasına giren Saget, pazar günü Florida'daki Orlando kentinde kaldığı otel odasında cansız bir halde bulundu. Saget'in ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Orlando polisi yapılan ilk incelemede, aktörün cinayete kurban gittiğine ya da uyuşturucu kullandığına dair bir işaret olmadığını açıkladı.

Tecrübeli bir stand-up komedyeni olan Saget son olarak ABD çapında turneye çıkmış, Cumartesi günü Florida'da Jacksonville kentinde sevenleriyle buluşmuştu.