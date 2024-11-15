Bodrum'a "Yengen Vizesi' çıkmadı!

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Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel, YouTube’da yayınlanan ‘Yenge FC’ programında futbol dünyasının yıldız isimlerinin evlerine konuk olmaya devam ediyor. Demirel son olarak Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’la bir araya geldi.

Programın ‘Yengen Vizesi’ bölümünde Turan, “Eşini tatil için tek başına Dubai, Taylan, Küba, Moskova, Bodrum, Kıbrıs, Paris, Kartalkaya’dan hangisine göndermezsin?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“En az Bodrum’u tercih ederim. Çünkü herkes geziyor, eğleniyor ama bizim eşlerimiz yaptığı zaman olay oluyor. Başka bir yere çekilebiliyor. Türkiye’de böyle bir durum var. Türkiye’de onların özgürlük alanı çok kısıtlı. Yurtdışında böyle bir şey yok. Ama Moskova’da da bir dururdum. Bu arada insan aldatmak isterse her yerde yapabilir. Bu niyetle ilgili bir şey. Aslında Arda’nın bir şehir kısıtlaması olmaması gerekiyor.”

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Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan’ın bilinmeyen yönlerini de anlattı. Eşinin stresliyken iştahının açıldığını ve uyumadığını söyleyen Turan, “Sakalıyla oynarsa oradan anlarım bir terslik olduğunu. Duygularıyla çok fazla hareket eder” dedi.

Turan, David Beckham’ın eşi Victoria Beckham’a benzetilmesiyle alakalı olarak şunları söyledi: “Senelerdir jean pantolon ve topuklu ayakkabı giyiyorum. O da giyiyor. Geçen sene oğlum Hamza’nın okul gösterisinde topuklularla futbol oynadım. İnsanların aklında hep ‘Aslıhan topuklu giyiniyor’ diye kaldı.”

Aslıhan Doğan Turan, “Arda futbol dışında bir yarışmaya girse hangisinde başarılı olur?” sorusuna ise “Bana laf yetiştirmede ve mizahta birinci olur. Talk show da yapsa yapar. Tüm yaş gruplarını güldüren ve mizah yüksek bir isim” yanıtını verdi.

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ARDA’YA AYAĞIM UĞURLU GELDİ

Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan ile tanışmasını şöyle anlattı: “O zaman Emre (Belözoğlu) abi popülerdi ve ona bir numara diyorlardı. Arda’nın bir arkadaşı ise ‘Arda bir kız var, asıl o bir numara’ diyormuş. Çok ortak arkadaşımız vardı ama tanışmıyorduk. Bir gün Arda da ben de Reina’daydık. Beni görmüş ve arkadaşına ‘Bak bir numara orada, ‘Türkiye’nin en güzel kızı’ diyorlar bu kız için’ demiş. Sonra hiç çekinmeden arkadaşıyla yanımıza geldiler. Arda ile oturduk, güzel bir muhabbet ettik ve öyle tanıştık. Barcelona’ya transfer olduğu dönemdi. Ayağım uğurlu geldi.”