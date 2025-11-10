Bize bıraktığın değerlerle büyüdük, senin ışığınla yürüyoruz.

Haberin Devamı

HÜLYA KOÇYİĞİT

Ata’mızı ebediyete uğurladığımız günün 87. yıl dönümü bugün…

Geçen yılların değiştiremediği bir sevgi ve şükran var içimizde.

Çünkü o sadece bir komutan, bir devlet adamı değildi; o bir milletin kaderini değiştiren bir liderdi.

Özgürlük, bağımsız ve cumhuriyetimizi bize armağan eden bir değerdi.

Ve biz bugün onun emanetlerini aynı inançla taşırken tüm dünyanın saygı duyduğu o lideri, bir kez deha sonsuz saygı, sevgi ve şükranla anıyoruz..

Ruhun şad olsun Atam…

SİNAN ÖZEN

Bir milletin kaderini değiştiren, çağdaşlaşmanın ve özgür düşüncenin mimarı…

Sonsuz minnet, derin saygı ve özlemle anıyoruz.



Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yürümeye ve geleceğe ışık tutmaya devam edeceğiz!

Onun bıraktığı miras, sadece bir milletin değil; insanlığın ortak umudu, aydınlık yarınların pusulasıdır.

MEHMET BOZDAĞ

Millî Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 87. yılında rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

ÇELİK

“Atatürk ilkelerine bağlı olarak hayatımın sonuna kadar şarkı söyleyeceğim.” demiştim. 95 yılında ödül aldığım bir törende yaptığım konuşmada. 30 yıldır bu sözümden hiç şaşmadım. Açtığı yolda, gösterdiği hedefe bu milletin bir ferdi olan bir sanatçı olarak durmadan yürüyorum. Fikirleri ve ışığı hala yolumuzu aydınlatan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 87. yılında saygı, özlem ve minnetle anıyorum.

FEDON



10 Kasım Dünya lideri Ata'mızın aramızdan ayrılışının 87. yılında onu sevgi ve saygıyla anıyor, onun ilkelerine bağlı kalarak onu hiçbir zaman unutmayacağız

CEM YILMAZ

Büyük Atatürk”ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Her millete nasip olmaz bir liderimiz olduğu için gururlu, kendisinden nasiplenmemiş her kuşaktan sebep, hüzün doluyum. Ölmez fikirlerin ve öngörünle çok yaşa büyük Atatürk. Mekanın cennet olsun...

ARZUM ONAN

Her geçen gün artan özlem ve sonsuza dek sürecek saygıyla, minnetle.

KENAN DOĞULU



Bize bıraktığın değerlerle büyüdük, senin ışığınla yürüyoruz.

Kalbimizle hep senin izindeyiz Atam.

Her adımda, her umutta sen varsın.

Özlemle, sevgiyle, daima…