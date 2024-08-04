"Bize 4 yıl verin barınak yaptıralım"

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Hayvansever kimliğiyle de bilinen Erener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Sayın Cumhurbaşkanım, bu sabah bir metin yazarak videoya alıp size seslenmek istemiştim ama gazeteciler çıktı karşıma, şimdi söylemek istiyorum. Önümüzde 4 yıl var ve bu yasa 4 yılı kapsıyor. Hayvanları, Türkiye’nin onlarca ilinde ve ilçesinde olmayan barınaklara, olmayan bir yere toplamamıza imkân yok. Bu 4 yılı bekleyelim, biz hayvanseverler elinden geleni yapsın. Sizler de merhametlisiniz, bizler de merhametliyiz. O zaman el ele verelim, olması gereken gibi davranalım. Rica ediyorum 4 yılı bize verin ki sokak hayvanlarına bu barınakları yaptırıp oralarda yaşatalım.”

TELEFON TRAFİĞİ

ÜNLÜ popçu Murat Boz, Bodrum’da tatil yapıyor. Ünlü şarkıcı önceki gün Cennet Koyu’nda bir otelin plajında görüntülendi.



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Fit hali ve kaslı vücuduyla tüm bakışları üzerine toplayan Murat Boz, gün boyu elinden telefonunu düşürmedi. Uzun süren bir telefon konuşmasının ardından şezlonguna geri dönen şarkıcı denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih etti. Murat Boz, 2012 yılında denize girerken çekilen fotoğraflarda aldığı kilolarla gündem olmuştu. O fotoğraflar ünlü şarkıcının dönüm noktası oldu. Sıkı bir diyet programıyla spora başlayan Murat Boz eski fit haline kavuşmuştu. Kamil SÜMER

24 AYAR POPSTAR

SÜPERSTAR Ajda Pekkan, yaz turnesine devam ediyor. Ünlü sanatçı önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da ikinci konserini verdi.



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Burcu Sedef imzalı altın sarısı bir kıyafetle sahneye çıkan Pekkan, hayranlarının “İkon” tezahüratlarına “Güzellik gelip geçicidir. En güzel şey sizin sevginiz, bugüne kadar sahnede bu kadar sağlam durmamın sebebi siz sevenlerimsiniz” dedi. Yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalan Süperstar, hayranlarının yoğun isteği üzerine tekrar sahneye çıkarak konseri yarım saat uzattı. Süperstar’ı izlemeye gelenler arasında ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy ile usta sanatçı Oya Başar da vardı.

YILDIZ KUYRUĞU

Yıldız Tilbe, yoğun istek üzerine Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde bir kez daha konser verdi.



Jolly Joker Açık Hava Yaz Konserleri kapsamında gerçekleşen gecenin biletleri günler öncesinden tükendi. Kapı açılış saatinden çok önce gelen Yıldız Tilbe hayranları uzun bir kuyruk oluşturdu. İzdiham yaşanmaması için güvenlik önlemleri alındı. 2 ayrı kıyafetle sahneye çıkan Yıldız Tilbe, aralıksız 2 saat şarkı söyledi. Dünden bugüne hit olmuş sevilen parçalarını seslendiren şarkıcıya hayranları da eşlik etti.