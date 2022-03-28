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Biz Dubai’ye kaçıyoruz! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan yeni fotoğraf...

#Ebru Şallı#Uğur Akkuş#Dubai
Biz Dubai’ye kaçıyoruz Ebru Şallı ve Uğur Akkuştan yeni fotoğraf...

Boşanacakları konuşulan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş birlikte Dubai’ye gitti.

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Uğur Akkuş hapse girip çıktığı haberleriyle gündeme gelmiş, ardından Ebru Şallı’nın sosyal medya hesabından eşinin soyadını silmesi ayrılık dedikodularına yol açmıştı.

İddialara el ele pozlarıyla yanıt veren çift önceki gün de Dubai’ye uçtu.

Bindikleri özel uçaktan fotoğraflarını “Nereye uçuyoruz acaba?” ve “Kaçıyoruz” mesajlarıyla Instagram’da paylaşan Şallı, daha sonra Dubai’den paylaşımlar yaptı.

Çiftin iş seyahatine çıktığı, yapacakları görüşmelerin ardından Abu Dabi’ye geçecekleri öğrenildi.

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Belli ki zor günler geçiriyor
#EBRU ŞALLI#UĞUR AKKUŞ
Belli ki zor günler geçiriyorHürriyet LogoHürriyet.com.tr

'AKKUŞ' SOYADINI SİLDİ

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti, ayrılık iddialarının ardından ilk kez el ele görüntülendi. 'Akkuş' soyadını sosyal medya hesabından kaldıran Ebru Şallı'ya 'neden böyle bir değişikliğe gittiniz' sorusu soruldu. Soruları gülerek geçiştiren Şallı, 'iyi akşamlar' demekle yetindi.

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Borçları yüzünden bir süredir cezaevinde olduğu iddia edilen Uğur Akkuş'a ise 'Cezaevine girdiğiniz doğru mu?' sorusu yöneltildi. İddialara cevap veren Akkuş 'Arkadaşlar ne alakası var. Amerika'daydım' ifadelerini kullandı.

Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı soruları gülerek geçiştirdi. Çift kameralara mutluluk pozu verdi!

İddiaya göre; Uğur Akkuş geçtiğimiz aylarda borçları yüzünden cezaevine girdi. Covid-19 salgının yaygın olması nedeniyle serbest bırakıldı. Akkuş’un düzenli olarak karakola gidip imza verdiği öne sürüldü.

 

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#Ebru Şallı#Uğur Akkuş#Dubai

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